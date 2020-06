Das ging flott!

Heineken N.V. - WKN: A0CA0G - ISIN: NL0000009165 - Kurs: 81,700 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart unten) GodmodePRO-Analyse zu den Anteilsscheinen des niederländischen Brauereiriesen ("HEINEKEN - Die Kneipen machen wieder auf!") lautete wie folgt: "Im Tageschart wird der jüngste Erholungsschub von 20 % sehr schön deutlich. Im Bereich des mittelfristigen Abwärtstrends, der aktuell mit dem EMA200 im Tageschart korrespondiert, wird die Luft aus charttechnischer Sicht nun allerdings zunehmend dünner für die Käufer:Hier ist in den kommenden Handelstagen mit Gewinnmitnahmen und einer entsprechenden Abwärtsbewegung in den Bereich 80 bis 82 EUR zu rechnen. Dort bietet sich dann unter Umständen ein erneuter Anstieg auf der Longseite, kurzfristig ist die Aktie eher ein Verkaufs Kandidat auf Grund der massiven Widerstände."

Kursziel zügig abgearbeitet

Die Aktie kam am Tag der Betrachtung kurz vor Handelsultimo bereits leicht unter Druck und gestern dann ordentlich unter die Räder. Heute fiel die Aktie kurzzeitig unter die 80 EUR-Marke und reizte damit das kurzfristige Abwärtspotenzial ordentlich aus.

Ausgehend von dieser Marke - knapp unterhalb des EMA50 im Tageschart sehen wir heute bereits - wie am Mittwoch angeregt, erste Käufe. Diese könnten sich in den kommenden Tagen zeitlich und preislich weiter ausdehnen, vorausgesetzt der EMA50 im Tageschart wird nicht mehr per Tagesschluss unterboten.

Möglicherweise entwickelt sich sogar eine neue Kaufwelle, der Abwärtsdruck gestern war aber schon heftig, so dass auch hier die Seitenlinie keine verkehrte Option ist aktuell.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)