Das ist der falsche Dividenden-Fokus!

Die kommende Dividendensaison steht noch nicht wirklich in den Startlöchern. Trotzdem befinden wir uns inzwischen wieder im Februar. Bis zum April beziehungsweise Mai und damit der Hauptsaison in unserem heimischen Leitindex ist es nicht mehr so lange hin.

Das führt unweigerlich dazu, dass viele Medien wieder auf die Dividendenvorzüge hinweisen. Allerdings gibt es auch einen falschen Dividenden-Fokus, der dabei häufig postuliert wird. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten.

„Hier lauern die höchsten Dividendenrenditen“

Wie wir mit Blick auf viele aktuelle Nachrichten feststellen können, gibt es häufig einen Fokus, der bloß ein Thema kennt: die derzeitige Dividendenrendite. Mit Blick auf viele Überblicke im DAX gibt es Schlagzeilen wie: Hier lauern die höchsten Dividendenrenditen oder diese deutsche Dividendenaktie zahlt dir bis zu 9 % Dividendenrendite.

Das zeigt, dass die Ausschüttungsrendite für solche Überblicke relativ oft prägend ist. Ein Fokus, der nachvollziehbar ist. Einerseits, um gewisse Themen zu verkaufen. andererseits allerdings auch, weil ich überzeugt bin, dass hier ein falsches Verständnis von Dividenden lockt. Für viele Investoren ist die Dividendenrendite ein prägendes Merkmal, weil sie mit der Maßgabe investieren, dass die Dividenden der neue Zins sind.

Ein potenziell gefährlicher Ansatz. Immerhin wissen Foolishe Investoren, dass mit hohen Dividendenrenditen regelmäßig mindestens ein Risiko verbunden ist. Allerdings auch, weil zu einer Dividendenaktie mehr dazugehört als bloß die Dividendenrendite.

Darauf sollten Foolishe Investoren wirklich achten

Wer sich vor der Dividendensaison noch auf Dividenden fokussieren möchte, der sollte sich womöglich auf andere Aspekte konzentrieren. Im Endeffekt gilt schließlich: Das Unternehmen ist das, was die Dividende ermöglicht. Entsprechend sollten Foolishe Investoren bei jeder Investition das Unternehmen in den Fokus rücken. Die künftigen Auszahlungen hängen sehr maßgeblich davon ab.

Allerdings können auch andere Aspekte wichtiger sein. Eine Dividendenaktie, die 4 % Ausschüttungsrendite liefert, jedoch am Limit ist, könnte weniger attraktiv sein als eine Aktie, die 2,5 % Dividendenrendite bringt, allerdings lediglich ein Ausschüttungsverhältnis von unter 30 % besitzt.

Alleine diese zwei Rechenbeispiele zeigen, dass Foolishe Investoren nicht bloß auf die Dividendenrendite achten sollten. Das ist ein widersprüchlicher und in Teilen verschwommener Fokus, der so manches Mal falsche Rückschlüsse zulässt.

Wähle nicht den falschen Dividenden-Fokus

Auch wenn viele Vorausblicke auf die kommende Dividendensaison die Dividendenrendite in den Fokus rücken, sollten Foolishe Investoren hinter diese Fassade schauen. Natürlich kann eine hohe Ausschüttungsrendite ein erster Indikator sein. Das Unternehmen und das weitere Potenzial sollten für Foolishe Investoren jedoch ebenfalls wichtig bleiben. Ansonsten läufst du Gefahr, kurzfristig scheinbar tolle Entscheidungen zu treffen, die du langfristig jedoch vielleicht bereust.

The post Das ist der falsche Dividenden-Fokus! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images