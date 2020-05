Das komischste Bankangebot meines Lebens

Vor kurzem ist bei mir eine Werbemail reingeflattert, die mich erstaunt und verwirrt hat. Das Angebot war, dass ich einen Kredit aufnehmen kann, der negativ verzinst ist.

Ja, negativ verzinst. Genau genommen waren es -0,40 % pro Jahr. Ich muss dabei also weniger zurückzahlen, als ich bekomme. Die logischste Erklärung für dieses Angebot war für mich zuerst, dass es sich um eine Masche handelt, aber auch das Kleingedruckte offenbarte keine versteckten Fallen, und der Anbieter war das seriöse Unternehmen Check24.

Nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass es nicht das erste Mal ist, dass es Kredite zu Minuszinsen bei Check24 gibt. Es scheint, soweit ich sehen konnte, keinen wirklichen Haken zu geben, allerdings gibt es den Kredit zu diesem Zinssatz nur unter einigen Konditionen und in eng gesteckten Konstellationen. Da man damit wahrscheinlich in erster Linie Aufmerksamkeit, Daten und Neukunden generieren will, ist es wohl mehr Marketing als Finanzwirtschaft.

Trotzdem unterstreicht das Angebot in meinen Augen einen wichtigen Punkt für Anleger: Die Welt der Nullzinsen ist wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben. Angesichts der immensen Neuverschuldung im Rahmen der Coronakrise scheint es nun sogar noch unwahrscheinlicher, dass bald wieder die Zinsen steigen können.

Selbst wenn die Zinsen in absehbarer Zukunft etwas steigen sollten, heißt das nicht unbedingt, dass Sparer dann wirklich die besseren Bedingungen vorfinden. Nach Inflation könnten sie sogar schlechter dastehen, denn Nullzinsen und fast keine Inflation sind besser als Fast-Nullzinsen und einiges an Inflation. Wer Rendite will, und das auch nach Inflation, wird sich also wahrscheinlich weiterhin mit Aktien auseinandersetzen müssen, auch wenn diese ihre Risiken mit sich bringen.

