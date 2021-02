Das Maastricht Univerisity Medical Center beginnt mit den Verfahren

Imricor Medical Systems, Inc., (Unternehmen oder Imricor) (ASX:IMR) der weltweit führende Anbieter von MRT-gesteuerten Herzablationsprodukten, freut sich bekannt zu geben, dass das Maastricht University Medical Center+ (MUMC+) in den Niederlanden Verfahren eingeleitet hat, da die erweiterten Lockdowns in ganz Europa elektive Operationen ausgeschlossen haben. Das Team von MUMC+ hat gestern erfolgreich zwei Vorhofflatterablationen durchgeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224006249/de/

Dr. Marisevi Chaldoupi performing an atrial flutter ablation with Imricor's products at MUMC+ in a standard MRI suite equipped to function as an iCMR lab (Photo: Business Wire)

Der Elektrophysiologe Dr. Marisevi Chaldoupi, MD PhD, kommentierte: „Heute haben wir in unserer Ablation festgestellt, dass wir in der Vergangenheit eingeschränkt waren, und jetzt können wir sehen, was wir tun. Während wir gerade erst mit iCMR begonnen haben, ist es offensichtlich, die Zukunft dieser Technologie zu sehen und zu sehen, wohin sie uns und die Behandlung der Patienten führen wird.“

Steve Wedan, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Imricor, kommentierte: „Das sind großartige Neuigkeiten und ein aufregender Schritt nach vorne, da wir jetzt COVID hinter uns lassen. Wir planen weiterhin aktiv die Lockerung der COVID-Beschränkungen, einschließlich der Planung von Schulungen und Installationen an neuen Standorten und der Unterstützung der Wiederaufnahme von Verfahren an bestehenden Standorten. Wir gehen auch davon aus, dass wir bald wieder Verträge mit neuen Laboren unterzeichnen und unsere installierte Basis erweitern werden.

„Insbesondere MUMC+ ist einer der Standorte, an denen Kardiologie und Radiologie zusammenarbeiten, um eine vorhandene MRT-Suite als iCMR-Labor zu nutzen und sofort mit der Durchführung von Ablationen mit Imricor-Produkten zu beginnen. Zukünftige Pläne für den Bau dedizierter iCMR-Laboreinrichtungen werden erstellt. Sie sind ein Modell für andere Websites, die auf ähnliche Weise beginnen möchten.“

Dr. Miranda Bijvoet (Bildgebende Kardiologin) und Dr. Casper Mihl (Radiologe) erklärten gemeinsam: „Heute hat sich gezeigt, dass es möglich ist, aus einem diagnostischen MR ein iCMR-Labor zu machen, und die Technik hat ein großes Potenzial, da wir die Ablationsläsion bewerten und die Behandlung an der richtigen Position validieren konnten. Dies ist eine großartige Zusammenarbeit zwischen Kardiologie und Radiologie.“

Rob Holtackers, PhD (MR-Physiker), fügte hinzu: „Durch die Kombination der besten Bildgebung mit der besten elektrophysiologischen Praxis können wir eine bessere Patientenversorgung gewährleisten. Durch die Partnerschaft funktioniert dieses großartige Projekt.“

Über Imricor

Unter http://imricor.com/investors/about-imricor/ finden Sie weitere Informationen über Imricor, Eigentumsbeschränkungen für ausländische Anleger und zukunftsgerichtete Aussagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224006249/de/

Investoren: Steve Wedan

Executive Chair, President und CEO

E-Mail: steve.wedan@imricor.com

Investoren & australische Medien: Carrie Barrack

Leitende Beraterin, Cato & Clive

E-Mail: carrie@catoandclive.com Mobiltelefon: +61 422 464 028

Medien für die übrige Welt: Nick Twohy

Marketingleiter, Imricor

E-Mail: nick.twohy@imricor.com Telefon: +1 952 818 8407