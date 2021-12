Das mache ich jetzt mit den 22,84 Euro Dividende, die mir diese Top-Dividendenaktie beschert

Auch im Dezember zahlt mir eine Top-Dividendenaktie 22,84 Euro Dividende. Kleiner Spoiler, der eigentlich das Wesentliche vorwegnimmt: Es handelt sich hierbei um die Coca-Cola-Aktie, die ohne Zweifel als zuverlässig im Kreis der ausschüttenden Aktien gilt.

Aber was machen mit den 22,84 Euro Dividende, die ich von den Anteilsscheinen bekomme? Ich habe einen Plan. So wie eigentlich im Moment mit allen Ausschüttungen, die mir meine Top-Dividendenaktien im Depot bescheren. Lass uns einmal schauen, was das ist.

Top-Dividendenaktie zahlt 22,84 Euro Dividende: Reinvestieren

Um es kurz zu machen: Wenn mir die Top-Dividendenaktie Coca-Cola in diesen Tagen 22,84 Euro Dividende auszahlt, steht in der Theorie bereits fest, was damit passiert. Ich nehme auch diese eintreffenden Mittel und reinvestiere sie direkt. Das ist grundsätzlich auf absehbare Zeit mein Vorhaben, wenn ich Ausschüttungen erhalte.

Im Endeffekt nähre ich damit ebenfalls den Zinseszinseffekt. Wobei ich sagen muss: Ich reinvestiere natürlich nicht 22,84 Euro. Wobei es für solche Werte inzwischen auch Möglichkeiten gäbe. Beispielsweise Sparpläne auf einen kostengünstigen ETF oder Indexfonds. Oder aber Aktiensparpläne, die teilweise ab 10 Euro beginnen. Oder eben ab 25 Euro oder 50 Euro. Verkehrt wären beispielsweise die 25 Euro gemessen an der jetzigen Ausschüttung auch nicht.

Aber ich nehme diese Mittel und füge andere eintreffende Dividenden hinzu. Und reinvestiere das Geld in eine weitere Top-Dividendenaktie. Wobei genau das der Mechanismus ist, der langfristig aus defensiven, ausschüttenden Aktien wahre Cashflow-Wunder macht. Alleine diese Ausschüttung führt bei ca. 3 % Dividendenrendite schließlich zu ca. 68 Eurocent mehr Dividende im kommenden Jahr. Und stellvertretend für diesen Wert gibt es noch so manch andere zuverlässige Dividendenaktie in meinem Depot, deren Dividende ich ebenfalls reinvestieren kann.

Auch mit diesen Mitteln baue ich mir daher ein größeres passives Einkommen auf. Wobei ich eines noch nicht weiß: Worein die 22,84 Euro Dividende kombiniert mit dem anderen Geld fließen sollen.

Die Coca-Cola-Aktie erneut das Ziel?

Die Coca-Cola-Aktie wäre theoretisch erneut denkbar. Allerdings liegt die Dividendenrendite jetzt unter der Marke von 3 %, was für mich eigentlich der Schwellwert für weitere Investitionen ist. Aber es existieren natürlich auch andere starke und zuverlässige ausschüttende Aktien, die in Erwägung gezogen werden können. Wichtig an dieser Stelle: Die Coca-Cola-Aktie ist als Top-Dividendenaktie Teil meines Besser-als-nix-Depots, wo ich mit qualitativen Aktien einen Ausgleich für Negativzinsen und Inflation erhalten möchte.

Deshalb könnte es sein, dass ich andere Top-Dividendenaktien in Erwägung ziehe für meine nächste Investition. Hormel Foods, General Mills oder PepsiCo könnten ebenfalls spannende Namen aus dem Kreis der Lebensmittel-Dividendenaktien sein, die mir auch eine nette, zeitlose Dividende bescheren können.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, General Mills und Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

