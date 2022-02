Das nächste Wachstumsprodukt von Axon ist da

Der Taser Bolt 2 wurde angekündigt und bringt einen Taser für Verbraucher auf den Markt.

Die Geschäftsführung ist der Meinung, dass dies dem Unternehmen einen Markt von 17,8 Milliarden US-Dollar eröffnen könnte.

Erwarte in den nächsten Jahren weitere Produkte für den Verbraucher.

Wichtige Punkte

Als Axon im November 2021 die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichte, gab das Unternehmen überraschend bekannt, dass es mehr Produkte an die breite Öffentlichkeit verkaufen wird. Damit erweiterte sich der Markt, den das Unternehmen ansprechen kann, von denjenigen, die eine Genehmigung besitzen, auf alle Bürgerinnen und Bürger, die nach Schutz suchen.

Das bedeutet, dass Axon sowohl Produkte für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Verbraucher anbietet, darunter Taser und möglicherweise auch Kameras für die breite Masse. letzte Woche haben wir einen Blick darauf geworfen, wie diese Strategie aussieht und wie dieser Wachstumswert hofft, den Schwung beizubehalten.

Axons Produkt-Upgrade für Verbraucher

Axon stellt schon seit langem Taser für Verbraucher her, aber das war kein wichtiger Schwerpunkt des Unternehmens. Die Taser haben sich nicht gut verkauft, und ihr Design war nicht wirklich für den Gebrauch durch Verbraucher geeignet. Das änderte sich mit der Einführung des Taser Bolt 2, der für die Selbstverteidigung entwickelt wurde.

Der Bolt 2 kann eine Person nicht nur bis zu 30 Sekunden lang bewegungsunfähig machen, sondern alarmiert auch den Rettungsdienst, wenn er mit einer App auf dem Smartphone verbunden ist. Die Taser-Technologie ist dieselbe, die auch in den Waffen der Polizei steckt, die von Hunderttausenden von Polizisten auf der ganzen Welt benutzt werden.

Der Trend, den wir hier bereits erkennen können, ist, dass Axon Produkte aus dem Bereich der Strafverfolgung für die Verwendung durch Verbraucher umfunktioniert. Der Taser ist der erste, aber angesichts des potenziellen Marktes denke ich, dass es bei weitem nicht das letzte Produkt von Axon sein wird, das sich an Verbraucher richtet.

Verbraucher könnten ein großer Markt sein

Die Geschäftsführung schätzt den Verbrauchermarkt für Axons Geräte auf 17,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das ist mehr als der 16,2 Milliarden US-Dollar große Markt für Strafverfolgungsbehörden und könnte 35 % des Geschäftsvolumens des Unternehmens ausmachen. Was werden wir außer Tasern noch für die Verbraucher sehen?

Angesichts der engen Zusammenarbeit zwischen Axon und den Strafverfolgungsbehörden scheint der Markt für Sicherheitskameras wie geschaffen dafür. Bei einem Vorfall könnten die Strafverfolgungsbehörden auf die Livestream-Daten zugreifen, so wie es Axon Citizen mit dem Cloud-Upload von Videos und Bildern bereits tut.

Auch die Integration mit Ermittlern und Staatsanwälten könnte angesichts des wachsenden Dienstleistungsgeschäfts von Axon eine gute Ergänzung sein. Stell dir vor, ein Beamter erhält alle Daten, die er braucht, direkt von einem Nutzer, wenn eine Anzeige erstattet wird. Polizeiberichte könnten zu diesem Zeitpunkt nutzergeneriert werden.

Der perfekte Wachstumsmarkt für Axon

Das Tolle an Axons Einstieg in den Verbrauchermarkt ist, dass er keine großen technischen Vorkehrungen erfordert. Die Kernprodukte des Unternehmens sind bereits so gebaut, dass sie dem täglichen Einsatz in der Strafverfolgung standhalten, sie müssen nur in Formfaktoren verpackt werden, die für die Verbraucher sinnvoller sind.

Es könnte eine wachsende Zahl von Integrationen zwischen Verbraucher- und Strafverfolgungsprodukten geben, wie z. B. der automatische Anruf bei Ersthelfern.

Wenn es Axon gelingt, auf dem Verbrauchermarkt Fuß zu fassen, könnte sich die Größe des Unternehmens im Laufe der Zeit fast verdoppeln. Der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Verbraucher ist größer als in der Strafverfolgungsbranche, aber ich denke, dass Axon als vertrauenswürdiger Name in der Branche mit diesem Schritt ein Wachstumswert für ein weiteres Jahrzehnt sein wird.

