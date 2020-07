Das sagt Dr. Jens Ehrhardt zum Wochenende:

Technologie-Titel sind „übergekauft“: Bewertungsmäßig, aber auch markttechnisch, fällt auf, dass viele Wachstumstitel an der Wachstumsbörse NASDAQ nicht nur analytisch teuer (manche sogar historisch) sind, sondern auch markttechnisch stark "übergekauft", was sich in kurzfristig zu stark gestiegenen Kursen bzw. Volatilitäten ausdrückt. Solche extremen Schwankungen einerseits, aber auch sehr hohe Bewertungen sind oft ein Zeichen für den Beginn einer Konsolidierung einer Aktienkategorie.

Defensive Aktien haben sich seit Januar 2018 am besten gehalten: Abgesehen von einem halben Dutzend US-Technologieaktien waren es weltweit die defensiven Aktien, die sich von Januar 2018 bis heute am besten gehalten haben. Dazu gehören defensive, renditestarke Konsumaktien, Pharma-Titel plus Zulieferer, aber auch weltweit Versorger. Diese Titel sind besonders in Deutschland immer noch preiswert und renditestark. Die Gewinnentwicklung wird hier einerseits durch die Branchen-Konsolidierung begünstigt, andererseits sind Energieversorger aber auch Wachstumswerte durch "grüne" Investitionen und durch die Wirtschaftsumstellung auf Digitalisierung.

Weltbörsen entwickeln sich nicht uniform: Würde man die Corona-Epidemie in den Griff bekom-men, würde es wahrscheinlich besonders in den USA und anderen heute stark Corona-betroffenen Ländern zu einem allgemeinen Börsenaufschwung auf breiter Front (nicht nur Tech-Aktien) auch einschließlich der bisher wenig gestiegenen zyklischen Aktien kommen. Dann werden Umdisponierungen von den teuren Wachstumswerten in zyklische Titel, die dann voraussichtlich stark steigende Gewinne aufweisen würden, stattfinden.

V-artige Aktienerholung kennt Gewinner und Verlierer: Die V-artige Aktienerholung gliedert sich auf in Aktienbereiche, die von der Corona-Krise profitieren (z.B. via Internet) und sogar teilweise neue historische Aktienhochs erreichen (NASDAQ, ChinNext), und solche Titel, die darunter leiden (zyklische Aktien ohne große Internetaktivitäten), wobei diese Aktien bisher weniger gestiegen sind. Hinter der V-artigen Erholung der Aktienindizes verbergen sich also höchst unterschiedliche Entwicklungen.

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.