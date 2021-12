Das sind meine 2 Aktien-Favoriten für 2022!

Das Börsenjahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Es verbleiben nur noch drei Handelswochen, um die Performance des vergangenen Jahres zu analysieren. Je nachdem, wie sich das Portfolio entwickelt hat, stehen Anleger vor der Frage, auf welche Werte sie im Jahr 2022 setzen sollten. Alles so belassen, wie es derzeit ist? Ein Wechsel zu ETFs (Exchange-Traded-Funds), weil diese eine höhere Rendite im Jahr 2021 erzielt haben? Oder sollte man sich neue Unternehmen ins Depot holen?

Eines ist klar, auch 2022 wird es wieder Gewinner und Verlierer geben. Die Gewinner sind meist in den Reihen der IT-Unternehmen zu finden. Doch wird dies im Jahr 2022 auch so eintreten? Ich setze jedenfalls darauf, denn meine beiden Favoriten für starke Kursgewinne im Börsenjahr sind folgende Unternehmen:

Wenngleich die Entwicklung der Aktie von Amazon in der zweiten Jahreshälfte 2021 positiv zu beurteilen ist, bleibt die Entwicklung auf Sicht von einem Jahr enttäuschend. Denn während der S&P-500-Index auf Sicht von einem Jahr eine Rendite von 28,45 % verzeichnen konnte, bleibt hier Amazon mit einem Kursgewinn von 19,17 % deutlich darunter (Stand: 10.12.2021, maßgeblich für alle Kennzahlen).

Dies mag jedoch auch dem Gesetz der großen Zahlen geschuldet sein. Denn mit der bereits erreichten Größe Amazons wird es zunehmend schwieriger, die Wachstumsraten der vergangenen Jahre zu erreichen bzw. zu übertrumpfen. Dies führt zwangsläufig zu einer Reduktion der Bewertungskennzahlen bzw. zu einem stagnierenden Aktienkurs.

Nichtsdestotrotz bin ich von der operativen Stärke des Konzerns überzeugt. Denn neben dem klassischen E-Commerce-Geschäftsbereich und dem hochprofitablen Cloud-Segment hält Amazon auch eine Beteiligung von 20 % am E-Auto-Bauer Rivian. Dies könnte für zusätzliche Kursfantasie sorgen.

Des Weiteren könnte Amazon mit Kapitalmaßnahmen für deutliche Kursaufschläge sorgen. Denn die Ankündigung eines Stocksplits bzw. einer Ausgliederung von AWS (Amazon Web Services) würde voraussichtlich zu deutlichen Kursgewinnen führen. Ob diese Kapitalmaßnahmen jedoch 2022 durchgeführt werden, bleibt abzuwarten.

Mein zweiter Favorit für eine hohe Rendite im neuen Jahr ist die Aktie von Booking Holdings. Es ist wohl kaum verwunderlich, dass auch das Geschäftsjahr 2021 für den Betreiber der bekannten Reiseplattform booking.com schwierig verlief. Denn das Coronavirus hält sich hartnäckig und reduziert die Reisebereitschaft vieler Menschen nachhaltig.

Nichtsdestotrotz konnte die Aktie auf Sicht von einem Jahr eine Rendite von 14,44 % verzeichnen. Keine Frage, dies ist zweifelsohne auch der Hoffnung geschuldet, dass die Coronavirus-Pandemie in den nächsten Monaten an Schwung verliert. Dennoch muss hervorgehoben werden, dass Booking Holdings dem aktuellen Gegenwind beachtlich gut standhält. Dies spiegelt sich vor allem in den Geschäftszahlen von 2020 wider. Denn trotz des Stillstands in der Tourismusbranche konnte das Unternehmen einen kleinen Gewinn erwirtschaften.

So könnte eine Entspannung der Pandemie und ein Rückgang zur Normalität zu einem stark steigenden Aktienkurs führen. Denn die Bewertung ist durchaus attraktiv. Auf Basis des prognostizierten Gewinns pro Aktie ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,86, für das Geschäftsjahr 2023 von 18,49. Für ein Unternehmen mit dem Wachstumspotenzial und der Chance einer überproportional steigenden operative Marge durchaus eine interessante Bewertung.

Fazit

Welche Rolle das Coronavirus im Börsenjahr 2022 spielen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Jedoch habe ich mit der Auswahl der obigen Unternehmen versucht, diesen Effekt weitgehend auszuschließen. Denn sollte sich die Krise zunehmend intensivieren, dürfte das E-Commerce-Geschäft von Amazon für Kursgewinne sorgen. Könnte die Menschheit jedoch im Jahr 2022 endlich das Coronavirus hinter sich lassen, würde Booking Holdings von einer zunehmenden Reisebereitschaft profitieren, sodass die negativen Auswirkungen auf Amazons E-Commerce-Geschäft ausgeglichen werden.

Grundsätzlich bin ich jedoch davon überzeugt, dass die beiden Unternehmen aufgrund ihres Geschäftsmodells und ihrer strategischen Ausrichtung langfristig den Markt schlagen können, und bleibe somit investiert.

Der Artikel Das sind meine 2 Aktien-Favoriten für 2022! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Michael besitzt Aktien von Amazon und Booking Holdings. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images