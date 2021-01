Das sind meine Top-3-REITs

REITs können Foolishen Investoren natürlich eine ganze Menge passives Einkommen ermöglichen. Oder eben hohe Dividenden, zu denen sie aufgrund ihres speziellen Status gewissermaßen verpflichtet sind. Allerdings wissen smarte Investoren natürlich: Es gilt auch, auf das Portfolio und den Ansatz zu achten.

Im Folgenden möchte ich jetzt jedenfalls meine drei Top-REITs mit dir teilen. Allerdings, womöglich viel wichtiger: Mit diesen drei Top-REITs verfolge ich eine Strategie und jeder Real Estate Investment Trust ist aus einem gewissen Grund in meinem Portfolio. Hier sind die Gründe, weshalb diese drei Namen in meinem Portfolio Priorität besitzen.

1. Top-REIT: Realty Income

Die Basis in meinem Portfolio bildet definitiv der US-amerikanische REIT Realty Income. Dieser Name, den viele mit einem monatlichen Zahler und viel Qualität verbinden, ist einer der Top-REITs innerhalb meines Portfolios. Wobei die Qualität einer der Gründe ist.

Das Portfolio ist mit über 6.500 verschiedenen Immobilien vergleichsweise diversifiziert. Zudem ist auch die inhaltliche Aufteilung über viele Branchen und Segmente sehr defensiv. Die Dividendenhistorie ist tadellos, das Ausschüttungsverhältnis selbst in Zeiten von COVID-19 stabil. Das zeigt: Für den Aufbau eines passiven Einkommens kann Realty Income eine Basis sein. Und in meinem Portfolio ist der US-REIT das auf jeden Fall.

Dafür haben Foolishe Investoren allerdings einen Preis zu zahlen. Der Top-REIT wird nämlich für gewöhnlich selten preiswert bewertet. Auch im Moment liegt die Dividendenrendite beispielsweise bei ca. 4,5 %. Qualität hat jedoch manchmal ihren Preis und ich bin bereit gewesen, ihn zu bezahlen.

2. Top-REIT: Innovative Industrial Properties

Ein zweiter Top-REIT innerhalb meines Dividendenportfolios ist außerdem der von Innovative Industrial Properties. Das Kalkül hinter diesem noch recht jungen REIT ist für den Moment nicht die Qualität. Wobei die bisherige, eher kurzlebige Dividendenhistorie auch ohne Fehl und Tadel ist. Außerdem ist die operative Stärke selbst in COVID-19-Zeiten sehr solide gewesen. Der Grund, weshalb diese Aktie jedoch bei mir Priorität besitzt, ist das Wachstum.

Innovative Industrial Properties besitzt ein gigantisches Wachstum und noch immer eine größere Marktchance im Cannabis-Segment. Im letzten Jahr hat das Management die eigene Dividende um 24 % gesteigert. Die Funds from Operations je Aktie kletterten häufig im höheren zweistelligen bis teilweise sogar dreistelligen Prozentbereich. Eine insgesamt starke Ausrichtung!

Innovative Industrial Properties kann daher vieles: neben langfristig wachsenden Dividenden wohl auch Kursperformance. Der Preis für diesen Top-REIT in meinem Portfolio ist natürlich ein größeres Risiko. Mit Diversifikation kann man das jedoch zumindest teilweise umgehen. Und, wie gesagt: Es gibt drei Top-REITs in meinem Portfolio.

3. Top-REIT: W. P. Carey

Der dritte Top-REIT, der diesen Kreis abrundet, ist nämlich der von W. P. Carey. Ein weiterer US-amerikanischer REIT, der ebenfalls ein breites und diversifiziertes Portfolio besitzt. Mit über 1.200 verschiedenen Immobilien ist ein breiterer Kern auch hier vorhanden. Das könnte vom Grundsatz her ähnlich sein wie das Gesamtpaket bei Realty Income.

Allerdings ist es hier etwas anderes, weshalb ich diesen Top-REIT priorisiert habe. W. P. Carey ist im Vergleich zum bekannten monatlichen Dividendenzahler oben nämlich moderater bewertet. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende von 1,046 US-Dollar und einem Aktienkurs von 66,70 US-Dollar liegt die Dividendenrendite hier bei 6,27 %. W. P. Carey bietet daher einen Turbo beim passiven Einkommen.

Trotzdem ist die Dividendenhistorie hier ebenfalls tadellos: Der US-REIT zahlt seit über 22 Jahren eine konsequent stabile Dividende aus, die seit dem Börsengang stets jährlich erhöht worden ist. Eine tolle Historie, die zeigt: Auch hier ist Qualität vorhanden.

Das ist meine Auswahl!

Realty Income, Innovative Industrial Properties und W. P. Carey sind daher meine drei Top-REITs. Dabei setze ich einerseits auf Qualität, andererseits auf Wachstum und zu guter Letzt auf eine womöglich unterbewertete Chance. Damit habe ich viele Facetten abgebildet. Ob hier auch etwas für dich dabei ist? Das ist deine finale Entscheidung.

The post Das sind meine Top-3-REITs appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties, Realty Income und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images