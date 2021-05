Das Toranomon-Azabudai-Projekt und das Toranomon Hills Area-Projekt in Tokio sind unter LEED ND und WELL vorzertifiziert

Beinhaltet Tokios erste LEED ND-Platin-vorzertifizierte Immobilie und die weltweit größte WELL-vorzertifizierte Immobilie

Mori Building Co., Ltd., Japans führender Stadtlandschaftsentwickler, gab heute bekannt, dass große Sanierungen, die das Unternehmen in Tokio durchführt, im Rahmen der renommierten Bewertungssysteme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) und WELL (WELL Building Standard) vorzertifiziert wurden, die jeweils umweltfreundliche und effiziente umweltfreundliche Gebäude und das Wohlbefinden der Menschen zertifizieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210524005319/de/

Toranomon-Azabudai Project (Credit: DBOX for Mori Building Co.)

Das Toranomon-Azabudai-Projekt und das Toranomon Hills Area-Projekt erhielten beide die besten LEED ND-Vorzertifizierungen (Neighborhood Development, v.4) auf Platin-Ebene. Die Projekte Toranomon-Azabudai und Toranomon Hills Area sind das erste bzw. zweite Projekt in Tokio, das in der Kategorie ND mit Platin vorzertifiziert wurde. LEED ist das am weitesten verbreitete Bewertungssystem für umweltfreundliche Gebäude, das Gebäude und Städte weltweit hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit in Bezug auf Wasser- und Energieeffizienz, Raumklima und nachhaltige Materialien bewertet und zertifiziert. LEED wird vom US Green Building Council (USGBC) verwaltet.

Der A-Distrikt des Toranomon-Azabudai-Projekts und der A-1-Distrikt des Toranomon Hills Station Tower (vorläufiger Name) erhielten WELL-Vorzertifizierungen (Core, v.2 Pilot). Ersteres ist das größte vorzertifizierte Objekt der Welt und letzteres ist Japans zweitgrößtes vorzertifiziertes Objekt. WELL ist das weltweit erste leistungsbasierte System zur Messung, Zertifizierung und Überwachung von Merkmalen der gebauten Umwelt, die sich durch Luft, Wasser, Ernährung, Licht, Fitness, Komfort und Geist auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. WELL wird auch vom USGBC verwaltet. Nach Abschluss der Projekte wird erwartet, dass sie WELL Platin-Zertifizierungen erhalten.

Mahesh Ramanujam, Präsident und CEO von USGBC und Green Business Certification Inc., das im Rahmen der LEED-, WELL- und GRESB-Systeme Anmeldeinformationen und Verifizierungen von Drittanbietern bereitstellt, sagte:

„Die Nachhaltigkeitsanstrengungen von Mori Building und die LEED-Platin-Leistung sind gute Beispiele dafür, wie Unternehmen ihre Gemeinden verändern können, indem sie die CO2-Emissionen senken, gesündere Umgebungen schaffen und auf eine Zukunft ohne CO2-Emissionen hinarbeiten. Durch die Vergabe fortschrittlicher Beispiele wie Mori-Gebäude möchten wir zeigen, wie bessere Gebäude, bessere Gemeinden und bessere Städte dazu beitragen können, den Lebensstandard für alle zu verbessern.“

Mori Building, basierend auf seiner Philosophie „Städte schaffen, Städte pflegen“, setzt sich für die Verwirklichung einer nachhaltigen globalen Gesellschaft durch das harmonische Zusammenleben von Städten und Natur, kohlenstoffarmen Städten und einer wirklich verbesserten Gesundheit ein.

LEED ND Platin-Vorzertifizierungen

Das Toranomon-Azabudai-Projekt wurde als Komplex mit vielfältigen städtischen Funktionen, als begehbares städtisches Zentrum mit zentralem Platz und auch für die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien hoch bewertet. Der Toranomon Hills Station Tower wurde hinsichtlich seiner Integration des öffentlichen Verkehrs, einschließlich der neuen U-Bahnstation, und seiner hohen Energieeffizienz positiv bewertet.

In beiden Projekten erzielte der Schwerpunkt von Mori Building auf Stadtentwicklung in Partnerschaft mit lokalen Landbesitzern gute Noten in der Kategorie ND. Das Toranomon-Azabudai-Projekt war Tokios erstes Projekt, das ein Platin-Niveau in der ND-Kategorie erreichte, und das Toranomon Hills Area Project folgte schnell als zweites derartiges Projekt. Es ist weltweit selten, dass Komplexe in städtischen Geschäftsgebieten eine Vorzertifizierung auf Platin-Niveau erhalten.

WELL Platin-Vorzertifizierungen

Der A-Distrikt des Toranomon-Azabudai-Projekts und der A-1-Distrikt des Toranomon Hills Station Tower (vorläufiger Name) wurden nach dem Konzept jedes Projekts als fortschrittliche Stadtsanierungen hoch bewertet. Sie bieten zentrale Plätze mit viel Grün, Innenräume mit ausgezeichneter Luftqualität durch die Verwendung von Klimaanlagen mit Hochleistungsfiltern, Cafés, in denen gesunde Mahlzeiten serviert werden, und Layouts mit zentralen Plätzen und erhöhten Decks, um die Bewegung zu fördern. Nach Abschluss der Projekte wird erwartet, dass sie Platin-Zertifizierungen erhalten.

Der A-Distrikt des Toranomon-Azabudai-Projekts ist die weltweit größte vorzertifizierte Immobilie, und der A-1-Distrikt des Toranomon Hills Station Tower (vorläufiger Name) ist Japans zweitgrößte vorzertifizierte Immobilie.

Referenz: Toranomon-Azabudai-Projekt

https://www.mori.co.jp/en/img/article/210524_2.pdf

Über das Toranomon-Azabudai-Projekt

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/

Bildfilm zum Toranomon-Azabudai-Projekt

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

Referenz: Toranomon Hills Area Projekt

https://www.mori.co.jp/en/img/article/210524_3.pdf

Über das Projekt Toranomon Hills Area

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomonhills_area/

Pressemeldungen:

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf



https://www.mori.co.jp/en/img/article/200610_1.pdf



https://www.mori.co.jp/en/img/article/210218_1.pdf

Über Mori Building

Mori Building ist ein innovativer Stadtentwickler mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist bestrebt, die Anziehungskraft von Städten zu maximieren, indem es sichere, nachhaltige und kosmopolitische Stadtzentren auf der Grundlage seines einzigartigen Konzepts der vertikalen Gartenstadt mit Hochhäusern für Wirtschaft, Bildung, Freizeit und Wohnen entwickelt und pflegt. Das Konzept wird in den zahlreichen zukunftsweisenden Projekten des Unternehmens angewendet, zu denen ARK Hills, Roppongi Hills und Toranomon Hills in Tokio sowie das World Financial Center in Shanghai gehören. Mori Building beschäftigt sich auch mit Immobilienleasing, Projektmanagement und Beratung. Weitere Informationen finden Sie auf www.mori.co.jp/en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210524005319/de/

Anfragen von internationalen Medien



Saori Asano

Public Relations, Mori Building Co., Ltd.

Tel. +81 (0)3 6406 6606

Fax +81 (0)3 6406 9306

E-Mail koho@mori.co.jp

Weber Shandwick Japan

Reina Matsushita (Tel.: +81 (0)80 2375 0295)

Mayuko Harada (Tel.: +81 (0)90 9006 4968)

Masashi Nonaka (Tel.: +81 (0)80 1037 7879)

E-Mail moribldg@webershandwick.com