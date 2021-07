Das unterscheidet dich als Investor von den Warren Buffetts, Elon Musks & Jeff Bezos dieser Welt

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen dir und mir als Investor,sowie all den Warren Buffetts, den Elon Musks und den Jeff Bezos dieser Welt. Schon wenn wir in unser Portemonnaie oder auf unser Bankkonto blicken, dürfte es eine gewaltige Differenz geben. Die meisten von uns sind schließlich keine Multi-Milliardäre. Beziehungsweise inzwischen sogar Centi-Milliardäre.

Allerdings unterscheidet uns das als Otto-Normal-Investor von den Warren Buffetts, Elon Musks und Jeff Bezos dieser Welt. Ohne Zweifel hat es Vorteile, Multi-Milliardär zu sein. Allerdings ist es für deinen Ansatz möglicherweise vorteilhaft, nicht zu diesem Kreis dazuzuzählen. Riskieren wir heute einen Blick darauf, wieso.

Als Investor kein Multi-Milliardär: Mehr Möglichkeiten

Wenn du als Investor kein Multi-Milliardär bist, so besitzt du womöglich mehr Möglichkeiten. Im Endeffekt geht es um das folgende Beispiel: Stell dir vor, dein Portfolio ist über 100 Mrd. US-Dollar schwer. Würdest du nach Aktien von Unternehmen schauen, die möglicherweise ein Börsengewicht von unter fünf Milliarden US-Dollar besitzen? Falls ja: Wozu und mit welchem Anteil?

Das sind Fragen, mit denen sich unter anderen Warren Buffett als Investor derzeit herumplagt. Alleine mit seinen über 145 Mrd. US-Dollar in Cash möchte der Starinvestor möglicherweise gerne investieren. Größere Unternehmen und deren Aktien sind jedoch vergleichsweise teuer. Kleinere Unternehmen bringen hingegen relativ gesehen keinen Vorteil. Eigentlich würde es fast nur Zeit kosten, sich mit ihnen zu beschäftigen.

Etwas, das wir als Foolishe Kleininvestoren nicht berücksichtigen müssen. Wir können uns auch im Small- und Mid-Cap-Segment austoben. Wenn wir wollen, sogar im Micro-Cap-Bereich. Das ist ein wesentlicher Vorteil, der uns mehr Rendite bescheren kann. Und das ist erst ein erster Aspekt, der uns von den Warren Buffetts, Elon Musks und Jeff Bezos dieser Welt unterscheidet.

Wir sind keine Unternehmer

Jeff Bezos, Warren Buffett und Elon Musk besitzen noch einen anderen Unterschied zu uns: Alle drei Persönlichkeiten sind Unternehmer. Wir sind hingegen Investoren. Das Orakel von Omaha trifft zwar beide Definitionen. Trotzdem muss der Starinvestor auch unternehmerisch denken.

Wir hingegen nicht. Das bedeutet, dass wir die Zeit besitzen, uns ein diversifiziertes Portfolio verschiedener Aktien aufzubauen. Und nicht bloß unser eigenes Unternehmen in den Fokus rücken müssen. Ja, sogar einen großen Teil unserer Zeit für unser eigenes Unternehmen aufwenden.

Auch hieraus folgen verschiedene Vorteile. Angefangen von einem diversifizierten Portfolio bis hin zu mehr Zeit für Research und andere Dinge. Warren Buffett, Elon Musk und Jeff Bezos haben hingegen ihr Vermögen gebündelt in Aktien ihrer Unternehmen.

Natürlich würde so mancher Investor vermutlich gerne sein Vermögen mit dem der drei Unternehmerpersönlichkeiten tauschen. Aber es ist nicht alles schlecht, mit deinem Ansatz besitzt du durchaus auch so manchen Vorteil.

Der Artikel Das unterscheidet dich als Investor von den Warren Buffetts, Elon Musks & Jeff Bezos dieser Welt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Quelle: Matt Koppenheffer