Das wissen wir bereits über die nächsten Quartalsberichte

Ein leitender Angestellter von JPMorgan Chase sagt, dass die Verbraucherausgaben im Vergleich zu 2019 immer noch um 18 % oder 19 % gestiegen sind.

Bank of America sagt, dass das Volumen der Geschäftskredite im Juli und August weiter gestiegen ist, aber keineswegs explodiert ist.

Die gewerblichen revolvierenden Kreditlinien scheinen bei den meisten Banken im dritten Quartal zu stagnieren.

Wichtige Punkte

Die Ausbreitung der Delta-Variante und die steigenden Verbraucherpreise haben die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen im dritten Quartal schwer einschätzbar gemacht. Du kannst das an den Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sehen, die im Juli um 1,1 % fielen, während ein Rückgang von 0,3 % erwartet wurde, bevor sie im August um 0,7 % stiegen, während ein Rückgang von 0,8 % erwartet wurde.

Die Stimmung ist schwer einzuschätzen, da verschiedene Teile des Landes und der Welt unterschiedliche Stadien der Pandemie durchlaufen und unterschiedliche politische Maßnahmen ergriffen werden, was sich auf die Wirtschaftstätigkeit und die Verbraucherausgaben auswirkt. Auch globale Lieferkettenprobleme sind weiterhin ein Thema.

Aber da sich das dritte Quartal dem Ende zuneigt, ist es wichtig zu verstehen, wie es den Verbrauchern und Unternehmen in den letzten drei Monaten ergangen ist, denn das kann dir helfen, die Gewinnergebnisse der verschiedenen Sektoren und Unternehmen zu verstehen - was ein wichtiger Wachstumstreiber für Aktien sein kann.

Verbraucherstimmung

Es gibt natürlich alle möglichen Daten, die du verwenden kannst, um die Stimmung der Verbraucher zu beurteilen. Ich schaue mir aber auch gerne an, was einige der größten Banken in den USA und weltweit sagen, denn ihre Leistung ist eng mit der Wirtschaft verbunden und sie haben einen guten Einblick in das, was ihre Verbraucher und Geschäftskunden vorhaben. Kürzlich sprachen die meisten der großen Banken auf der Barclays Annual Global Financial Services Conference.

Trotz eines Anstiegs der Delta-Variante in den letzten drei Monaten scheinen die Verbraucher weiterhin einen positiven Trend zu haben. Marianne Lake, Co-CEO der Consumer and Community Banking Sparte von JPMorgan Chase, sagte, dass nach einer Beschleunigung der Ausgaben von Ende 2020 bis zum zweiten Quartal dieses Jahres die Ausgaben etwas nachgelassen haben, insbesondere in den von COVID-19 stark betroffenen Sektoren wie Reisen, Fluggesellschaften und Unterkunft. Aber Lake sagte, dass die Verbraucherausgaben in der Bank immer noch um 18 % oder 19 % im Vergleich zu 2019 gestiegen sind.

Auch wenn sich die Abschwächung nicht gut anhört, finde ich es sehr gut, dass die Ausgaben angesichts der Delta-Variante im dritten Quartal stark geblieben sind. Das zeigt, dass die Wirtschaft trotz der Unterbrechung immer besser funktioniert, während sich der Virus weiter ausbreitet.

Auch die Konjunkturschecks und das Arbeitslosengeld sind in diesem Quartal langsam ausgelaufen. Anfang dieses Monats haben Millionen von arbeitslosen Amerikanern keine zusätzlichen 300 US-Dollar pro Woche mehr erhalten. Lake sagte, dass diese Auswirkung bald einen Ruck in die Verbraucherausgaben bringen könnte, wenn die Kontostände der Verbraucher abnehmen und mehr Menschen wieder Kredite aufnehmen, aber die Normalisierung könnte einige Zeit dauern, da im letzten Jahr eine außerordentliche Menge an Stimuli in die Wirtschaft gepumpt wurde.

Lake fügte hinzu: „Ich nenne nie gerne einen Wendepunkt, aber wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft mit dem Auslaufen der Konjunkturmaßnahmen in einem soliden Wachstumsmodus bleibt, wenn die Gesundheitssituation unter Kontrolle bleibt, wovon wir ausgehen.“

Mark Mason, Finanzvorstand der Citigroup, bestätigte die Aussagen von Lake und sagte, dass der Umsatz mit Kreditkarten im gesamten Kartengeschäft „ziemlich deutlich“ gestiegen sei, dass aber auch die Rückzahlungsraten weiterhin hoch seien, was zeige, dass die Verbraucher insgesamt immer noch finanziell gesund seien, was wahrscheinlich auf die Ersparnisse und die Anreize zurückzuführen sei, die in den Jahren 2020 und Anfang 2021 aufgebaut wurden.

Stimmung in der Wirtschaft

Wie schon die meiste Zeit des vergangenen Jahres war die Stimmung in der Wirtschaft negativer als die der Verbraucher. Die meisten Banken berichteten in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres, dass viele Unternehmen immer noch keine Kredite für Investitionen oder Reinvestitionen aufnehmen, da sie mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen haben und die Unsicherheit abwarten.

Im zweiten Quartal meldeten einige Banken jedoch ein leichtes Kreditwachstum. Bei von Bank of America, einem der größten Kreditgeber des Landes, setzte sich dieser Trend fort. Auf der Barclays-Konferenz gab Bank of America einen Einblick in das Wachstum der gewerblichen Kredite im Juli und August.

Ich sehe das stetige, aber anhaltende Wachstum im Juli und August als ein gutes Zeichen dafür, dass die Delta-Variante den moderaten Schwung, der in die gewerbliche Wirtschaft zurückkehrt, nicht allzu sehr zum Entgleisen gebracht hat. Sie explodiert vielleicht nicht, aber sie wächst. Laut Alastair Borthwick, President of Global Commercial Banking bei von Bank of America, bleiben die revolvierenden Kreditlinien für Unternehmen unverändert. Die revolvierenden Kreditlinien stagnieren bei den meisten Banken schon seit einiger Zeit, was zu einem gedämpften Kreditwachstum im gewerblichen Bereich geführt hat, was wiederum darauf hindeutet, dass die Stimmung in den Unternehmen noch immer nicht da ist, wo viele sie gerne sehen würden. Borthwick sagte, es sei derzeit sehr schwer vorherzusagen, wann die Inanspruchnahme wieder zunehmen wird.

Die fünftgrößte Bank Amerikas, die U.S. Bancorp, schien sich den Aussagen von Bank of America anzuschließen. Finanzvorstand Terry Dolan sagte, dass die Auslastung der Kreditlinien stabil sei und dass das Wachstum der gewerblichen und industriellen Kredite (C&I), die für viele kleine Unternehmen bestimmt sind, immer noch gedämpft sei, obwohl die Kreditpipelines stark sind und er in den Märkten der Bank Optimismus sieht.

„Wenn wir über die verschiedenen Komponenten auf der C&I-Seite nachdenken, besteht die größte Herausforderung darin, dass wir weiterhin hohe Rückzahlungen erleben, was meiner Meinung nach in der Branche angesichts des attraktiven Zinsumfelds und der Möglichkeit für die Menschen, Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten, der Fall ist“, sagte Dolan. „Es gibt auch eine plausible Menge an Überschussliquidität an der Börse.“

Was das für dich bedeutet

Du kannst diese Daten über die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen nutzen, um über Aktien und die Zahlen im dritten Quartal nachzudenken, von denen die meisten im Oktober und Anfang November veröffentlicht werden. Unternehmen, die von den Verbraucherausgaben abhängig sind, sollten insgesamt in einer guten Verfassung sein, um ihre Prognosen zu erfüllen. Allerdings solltest du eine gesunde Portion Skepsis für die Sektoren Reisen, Unterkünfte und Fluggesellschaften mitbringen, in denen Lake eine Abschwächung festgestellt hat. Auch wenn es schwieriger ist, Vorhersagen für den gewerblichen Bereich zu treffen, scheinen die Unternehmen immer noch weniger Geld auszugeben und Kredite aufzunehmen als die Verbraucher.

Es ist wichtig, dass du dir die Aktien genau ansiehst und versuchst, so gut wie möglich herauszufinden, wie sich die Delta-Variante und andere makroökonomische Faktoren in einem Quartal auf ihre Kunden ausgewirkt haben. Von den großen Banken zu lernen, ist ein guter erster Schritt.

Der Artikel Das wissen wir bereits über die nächsten Quartalsberichte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes The Motley Fool übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Die Citigroup ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. JPMorgan Chase ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Bram Berkowitz auf Englisch verfasst und am 26.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool empfiehlt Barclays.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images