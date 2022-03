Dassault Aviation steigert die Dividende

Der französische Flugzeughersteller Dassault Aviation (ISIN: FR0014004L86) will eine Dividende in Höhe von 2,49 Euro je Aktie ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung um knapp 102 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 134,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,85 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2022 statt. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30 Prozent. Der Umsatz auf bereinigter Basis stieg im vergangenen Jahr auf 7,23 Mrd. Euro nach 5,49 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 693 Mio. Euro (Vorjahr: 396 Mio. Euro). Für 2022 wird ein Umsatzrückgang erwartet. Es sollen 13 Rafale und 35 Falcon-Jets ausgeliefert werden. Im Jahr 2021 wurden 25 Rafale und 30 Falcon-Jets ausgeliefert,

Dassault Aviation wurde 1928 gegründet und hat den Firmensitz in Saint-Cloud bei Paris. Der Konzern ist ein Hersteller von Geschäftsreisejets sowie Militärflugzeugen wie dem Kampfjet Rafale.

Redaktion MyDividends.de