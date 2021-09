Datalec Precision Installations (DPI) führt Intelligent Hands Managed Services für den Betrieb von Rechenzentren ein

Datalecs erweiterte Managed-Service-Funktionen umfassen 24x7x365-Support für Betreiber von Rechenzentren in Europa

Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Design, Lieferung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der Betreibern von Rechenzentren nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen bietet, kündigt die Erweiterung seiner Intelligent Hands Managed Services an. Die Intelligent Hands Managed Services von Datalec bieten End-to-End-Überwachung und -Verwaltung von Rechenzentrumsumgebungen von Kunden in mehreren europäischen Ländern, 24x7x365.

Die Intelligent Hands Managed Services von Datalec bieten End-to-End-Überwachung und -Verwaltung von Rechenzentren für Kunden in mehreren europäischen Ländern, 24x7x365. DPI-Ingenieure unterstützen Kunden sowohl bei Routinearbeiten als auch bei ungeplanten geschäftskritischen Anforderungen. Die Lösung bietet Kundenunterstützung auf hohem Niveau, einschließlich schneller Reaktionszeiten. Kunden können über den Service Desk von DPI ein Trouble Ticket erstellen und erhalten innerhalb von 15 Minuten eine Antwort von einem zertifizierten Techniker. Diese neueste Fähigkeit verbessert die betriebliche Effizienz für die Kunden von DPI-Rechenzentren und bietet gleichzeitig flexible Serviceoptionen, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

DPI verfügt über eigene Design-, Engineering-, Installations- und Projektmanagement-Teams, die über große Erfahrung verfügen und in einer Vielzahl von Spezialgebieten für Rechenzentren ausgebildet sind. DPI reduziert sowohl die Kosten als auch das Risiko für seine Kunden und stellt sicher, dass die Kundenprojekte korrekt umgesetzt werden – mit voller Garantie. Die neueste Intelligent Hands Managed Services Funktion des Unternehmens wird von den geschulten und erfahrenen Technikern von DPI unterstützt, die sich mit strukturierter Verkabelung, Reparaturen, Tests, Cross-Connect-Installationen, Hardware-Support, visueller Inspektion, manuellen Stromzyklen, Geräte-Neustarts, Kabelverfolgung, geplanter Wartung und vielem mehr auskennen.

Inspiriert von den Bedürfnissen der großen Rechenzentrumsbetreiber und REITs in ganz Europa startete DPI sein Programm mit einem führenden globalen Betreiber am 1. Juli 2021. Heute nutzt der globale Rechenzentrumsbetreiber das hocheffiziente Team von DPI für den 24x7-Support, um sicherzustellen, dass seine Service Level Agreements (SLAs) im White Space des Unternehmens genau den Anforderungen seiner Endkunden entsprechen. Die Lösungen von DPI umfassen ortsansässige Techniker während des Arbeitstages, die bei kritischen Anforderungen außerhalb der Arbeitszeiten durch Bereitschaftsdienste unterstützt werden. Die Dienste von DPI bieten den Betreibern von Rechenzentren die Flexibilität und Skalierbarkeit, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen.

„Datalec hat viel Zeit und Sorgfalt investiert, um seine Intelligent Hands Managed Services richtig in den täglichen Betrieb zu integrieren. Unser Team hat hart daran gearbeitet, erweiterte Funktionen innerhalb unseres vollständig integrierten Ticketingsystems zu entwickeln, einschließlich der Möglichkeit, die Anliegen von Kunden und Endbenutzern des Rechenzentrums rund um die Uhr zu überwachen, zu bearbeiten und zu lösen“, so Steve Scott, CEO von Datalec Precision Installations (DPI).

Weitere Informationen über die Intelligent Hands Managed Services von DPI finden Sie unter https://datalecltd.co.uk/.

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem „One Call, One Team“-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter: https://datalecltd.co.uk/.

