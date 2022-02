Dauerbrenner – Diese 3 Aktien steigen immer

Zugegeben, keine Aktie steigt ununterbrochen an jedem Tag. Es gibt jedoch Aktien, die in den letzten zehn Jahren in jedem einzelnen Jahr gestiegen sind. Diese stetige positive Wertentwicklung ist für mich ein klares Zeichen, dass diese Unternehmen vieles richtig machen. Grund für diese tolle Aktienkursentwicklung ist bei den folgenden drei Unternehmen jeweils eine starke operative Entwicklung. Ich sehe wenig Gründe, warum sich diese nicht fortsetzen sollte, und finde die folgenden drei Aktien daher auch für die nächsten zehn Jahre interessant.

Domino’s Pizza

Die Aktie von Domino’s Pizza stieg von Anfang 2012 bis Ende 2021 ungefähr um den Faktor 18. Der Gewinn pro Aktie stieg ungefähr um den Faktor 6. Heute ist Domino’s mit ca. 3 Mio. verkauften Pizzas am Tag das größte Pizzaunternehmen der Welt (Stand 11.02.22, gilt für alle Angaben). Ungefähr die Hälfte des Umsatzes wird in den USA erzielt. Dort wurden im Jahr 2020 bereits über 70 % der Umsätze über digitale Kanäle erzielt. Mit 1.404 Läden ist Indien der zweitgrößte Markt, in Deutschland betreibt Domino’s 372 Restaurants.

Seit Jahren steigen die Umsätze in den vorhandenen Läden. Zusätzlich werden laufend neue Restaurants eröffnet, allein im letzten Quartal kamen 323 neue Domino’s-Restaurants hinzu. Im Vergleich zum coronabedingt starken Vorjahresquartal stiegen die Umsätze zuletzt um 3 %, der Gewinn um 22 %.

Mir gefallen besonders die unkomplizierte Onlinebestellung und die schnelle Lieferung mit dem eigenen Lieferdienst. Mit einer Marktkapitalisierung von 16 Mrd. US-Dollar und einem erwarteten KGV von 33 (bezogen auf das Geschäftsjahr 2021) finde ich die Domino’s-Aktie für ihr kontinuierliches Wachstum nicht zu teuer.

Obwohl die Aktie von Nemetschek seit Jahresbeginn um 28 % gefallen ist, ist die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 60 (bezogen auf das Geschäftsjahr 2021) immer noch ziemlich hoch. Allerdings ist Nemetschek auch ein absolutes Qualitätsunternehmen. Das Münchener Unternehmen entwickelt und vertreibt Software für den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten. Die Softwarelösungen helfen somit Architekten oder Bauingenieuren beim Entwerfen, Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden.

Dies macht Nemetschek so erfolgreich, dass nicht nur der Aktienkurs in jedem der letzten zehn Jahre stieg, sondern auch die Umsatzentwicklung nur eine Richtung kennt. Im Geschäftsjahr 2021 stieg der Umsatz um 14 %, das EBITDA um 29 %. Für die Zukunft scheint mir das gründergeführte Unternehmen gut aufgestellt zu sein. Der Konzern verbreitert seine Angebote ständig und dürfte von den riesigen US-Konjunkturprogrammen zur Modernisierung der Infrastruktur profitieren. 34 % der Umsätze werden in den USA erzielt. Weiterhin unterstützen die Lösungen das immer wichtiger werdende Thema Nachhaltigkeit beim Bau. Die Marktkapitalisierung von 9 Mrd. Euro lässt noch Spielraum nach oben.

L’Oréal

Mit einer Marktkapitalisierung von 206 Mrd. Euro ist L’Oréal der mit Abstand größte der hier vorgestellten Dauerbrenner. Das größte Kosmetikunternehmen der Welt vertreibt Hautpflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Make-up und Parfums in allen Variationen und in jeder Preisklasse. Marken wie Garnier, Essie, Lancôme, Yves Saint Laurent, Kérastase und Vichy gehören zu L’Oréal.

Der französische Konzern profitiert als Marktführer von einem stetig wachsenden Markt für Kosmetika und Pflegeprodukte. Immer mehr Menschen pflegen ihren Körper, besonders die wachsende Mittelschicht in Schwellenländern und Männer tragen zu dem Wachstum bei. Auch in Krisen sparen die meisten Menschen nicht an ihrer Körperpflege. Entsprechend wachsen Umsätze und Gewinne bei L’Oréal kontinuierlich. Im Jahr 2021 wuchs der Umsatz um 15 %, das Ergebnis pro Aktie um 21 %. Umsatz und Gewinn lagen somit wieder über dem Vor-Corona-Niveau aus 2019. Weiterhin gefällt mir, dass sich L’Oréal als Vorreiter im Beauty-Tech-Bereich sieht und bereits 29 % der Umsätze online erzielt werden. Die Bewertung ist mir mit einem KGV von 41 aktuell allerdings etwas zu hoch.

Der Artikel Dauerbrenner - Diese 3 Aktien steigen immer ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Domino’s Pizza und L’Oréal. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images