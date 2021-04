Dauerrekordserie unterbrochen: Kursverluste in Frankfurt und New York

An den großen Finanzmärkten dies- und jenseits des Atlantiks haben am Dienstag die Gewinnmitnahmen überwogen. Experten erwarten den Dax aber wieder im Plus. Quartalsbilanzen kamen unter anderem von Roche. Aus Frankfurt berichtet Raphael Gensert.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0008232125, CH0012032048