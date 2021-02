David L. Portilla, ehemaliger Senior Policy Advisor für den Financial Stability Oversight Council, kommt zu Cravath

Cravath, Swaine & Moore LLP ist hocherfreut, ankündigen zu dürfen, dass David L. Portilla, ein führender Bankenaufsichtsrechtsanwalt und ehemaliger Senior Policy Advisor für die US-amerikanische Regierungsorganisation FSOC (U.S. Department of the Treasury’s Financial Stability Oversight Council), als Partner zu der Anwaltskanzlei kommt.

David L. Portilla berät internationale und inländische Banken und Institutionen bei geschäftlichen, behördlichen, regulatorischen und Regierungsangelegenheiten, darunter die Volcker-Regel, verbesserte aufsichtsrechtliche Standards, die auf große Bankinstitute und aufsichtsrechtliche Regelungen von Nichtbanken-Finanzgesellschaften angewendet werden.

„Die Erfahrung von David L. Portilla innerhalb und außerhalb der Regierung wird die Fähigkeit von Cravath verbessern, unsere Finanzdienstleistungskunden im Rahmen eines breiten Spektrums von Themen beraten zu können”, so Faiza J. Saeed, Presiding Partner von Cravath. „Wir sind hocherfreut, ihn in unserer Kanzlei begrüßen zu können.”

David L. Portilla war als Mitglied des ersten Teams tätig, das die FSOC gründete und die Entwicklung seiner Agenda, Arbeitsweisen und Verwaltungsstrukturen unterstützte. Darüber hinaus zeichnete er als leitender Mitarbeiter verantwortlich für die Umsetzung des Dodd-Frank-Gesetzes und war mit einer Reihe bedeutender Themen befasst, darunter der behördenübergreifende Regelabfassungsprozess für die Volcker-Regel, verbesserte aufsichtsrechtliche Standards und die Entwicklung der Politik der FSOC im Hinblick auf die Verwendung von „Patientenverfügungen”.

„Cravath war als Berater im Rahmen einer Vielzahl der transformativsten Transaktionen im Bank- und Finanzdienstleistungssektor tätig”, so David L. Portilla. „Ich bin erfreut, die Kunden der Kanzlei bei der Navigation durch die zunehmend komplexe Finanzregulierungslandschaft unterstützen zu dürfen.”

Als Mitglied der American Bar Association's Business Law Section und des Banking Law Committee war David L. Portilla auch als Co-Chair of the Banking Law Committee’s Systemically Important Financial Institutions Sub-Committee tätig.

David L. Portilla erwarb im Jahr 2006 seinen Titel „Doktor der Rechte” mit der höchsten Auszeichnung an der Rutgers Law School, wo er in den „Order of the Coif" eingeführt wurde. Er erhielt im Jahr 2002 seinen akademischen Abschluss B.A. mit Auszeichnung an der Rutgers University.

Cravath, Swaine & Moore LLP wurde im Jahr 1819 gegründet und ist weithin als eine der weltweit angesehensten Anwaltskanzleien anerkannt. Die Kanzlei beschäftigt 533 Rechtsanwälte in New York und London.

