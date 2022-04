Diese neue Stufe zeigt das konstante Engagement von Dawex auf, seinen Kunden das höchste Level an Sicherheit und Verfügbarkeit zu liefern.

Dawex, technologischer Marktführer von Plattformen für den Datenaustausch, Datenmarktplatz und Data Hub, verkündet heute den Erhalt der Zertifizierung SOC 2 (System and Organization Controll) Type II. Diese Etappe bezeugt das Engagement von Dawex zur Schaffung, Stärkung und den kontinuierlichen Erhalt der strengsten Kontrollen zur Gewährleistung und Lieferung von hochwertigen Services und einem optimalen Sicherheitslevel für seine Kunden.

In einer Wirtschaftswelt, in der Daten zu einem potenziell unbegrenzten Produkt mit einem Eigenwert sowie eine neue Einkommensquelle geworden sind, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu erstellen, die den gesetzlichen Vorgaben sowie den Themen Nachverfolgbarkeit und Sicherheit genügen. Die Zertifizierung SOC 2 Type II bescheinigt Dawex die Einführung der strengsten Maßnahmen in Sachen Sicherheit und Verfügbarkeit entsprechend der internationalen Industriestandards und der besten, von American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) erstellten Praktiken. SOC 2 Type II gewährleistet die Schaffung von Abläufen, wie die Einführung interner Kontrollmechanismen in Sachen Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Schutz von Daten. Diese Kriterien und Sicherheitsmaßnahmen gehören zur Überwachung, Neu-Bewertung und regelmäßigen Aktualisierung eines hochsicheren Umfelds für den Datenaustausch.

"Die Dawex-Technologie ermöglicht sämtlichen Wirtschaftsakteuren die Aufwertung des Potenzials von deren Ökosystem für den Datenaustausch", streicht Laurent Lafaye, Co-CEO von Dawex heraus. "Der Einsatz von Technologien für den Datenaustausch durch Unternehmen ist in einem starken Wachstum begriffen. Es ist äußerst wichtig, unsere Infrastruktur zu schützen und zu sichern ebenso wie die an unsere Kunden gelieferten Daten, und zwar durch die höchsten Standards in Sachen Vertraulichkeit und Sicherheit. "

Für Dawex standen die Investitionen in Sachen Sicherheit und Konformität stets an erster Stelle. Der von einem unabhängigen Dritten für Dawex erstellte Auditbericht zeigt Organisationen und Auditoren, wie das Unternehmen seine Kontrollen durchführt. Es zeigt die Hauptziele in Sachen Konformität auf und stärkt so das Vertrauen in die Dawex-Technologie.

In einer Wirtschaftswelt, in der Daten zu einem potenziell unbegrenzten Produkt mit einem Eigenwert geworden sind sowie eine neue Einkommensquelle, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu erstellen, die den gesetzlichen Vorgaben sowie den Themen Nachverfolgbarkeit und Sicherheit genügen. Dawex ist der Markführer für die Technologie von Plattformen für den Datenaustausch, Datenmarktplatz und Data Hub zur Koordination von Sourcing, Vertrieb und Datenaustausch. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum 2020 als "Technology Pioneer" anerkannt und ist aktives Mitglied von Gaia-X. Das französische Unternehmen Dawex wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und im Mittleren Orient tätig.

