DAX abwartend vor der FED-Sitzung, Quartalszahlen Deutsche Bank und Metro im Fokus, Hang Seng Chart

Vor der FED-Sitzung blicken wir zudem auf die US-Anleihen, welche sich in den letzten Monaten wieder etwas zurückentwickelt hatten. An den Zinsen dürfte das heute jedoch nichts ändern. Nach 20.30 Uhr und der anstehenden Pressekonferenz wissen wir mehr.

Metro gibt seinen Aktionären Hoffnung in diesem Jahr noch ein positives Ebitda zu erreichen. Das aktuelle Quartal profitierte von der Beendigung des Lockdown in Deutschland. Es bleibt jedoch abzuwarten, was im Herbst geschieht.

Die Deutsche Bank schaffte das vierte Quartal in Folge einen Gewinn und profitiert weiter von Bond-Geschäften. Wie ist das Institut im Vergleich zu den US-Wettbewerbern aufgestellt?

Zugehörige Wertpapiere: wartend vor der FED-Sitzung, Quartalszahlen Deutsche Bank und Metro im Fokus, Hang Seng Chart