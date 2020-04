DAX: Ängstlicher Handel

Der deutsche Leitindex startete etwas fester in den heutigen Handel, weist aber nur eine sehr geringe Handelsspanne von gerade einmal 95 Punkten auf. Offenbar warten Investoren auf weitere Impulse, die Nachrichtenlage ist sehr durchwachsen und gibt kaum Impulse her.

Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass die anhaltende Pandemie nicht morgen schon abgehakt werden kann, kurzzeitige Hoffnungen schüren irgendwelche Nachrichten zu einer schnellen Einführung eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus. Hier muss gesunder Menschenverstand an den Tag gelegt werden, um die Sachlage für sich selbst besser einschätzen zu können.

Aus technischer Sicht droht dem DAX-Index weiterhin ein Folgeverkaufssignal, das unterhalb der Kursmarke von 10.250 Punkten in den Unterstützungsbereich von zunächst 10.100 Punkten abwärts führen dürfte. Darunter muss von einem Kursrückgang auf 9.840 und schließlich 9.500 Punkte ausgegangen werden.

Sollte sich tatsächlich eine signifikante Verbesserung der aktuell sehr angespannten Lage im Kampf gegen das Corona-Virus einstellen und der deutsche Leitindex im Zuge dessen mindestens über 10.850 Punkte zulegen, kämen Kursgewinne in den Bereich von 11.032 Zählern ins Spiel. Darüber könnte der DAX schließlich seine erste große Kurslücke aus Anfang März in Angriff nehmen, höhere Notierungen als 11.678 Punkte können selbst in diesem Szenario aber nicht abgeleitet werden.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 15:00 Uhr mit dem US-amerikanischen FHFA-Hauspreisindex für den Monat Februar und dem Index der Frühindikatoren aus dem Monat März der chinesischen Volksrepublik. Eine Stunde später steht das europaweite Verbrauchervertrauen für den Monat April (vorläufig) auf der Agenda, eine halbe Stunde später folgen wöchentliche US-Rohöllagerbestände.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.370 // 10.500 // 10.756 // 10.820 // 10.837 // 11.000 Unterstützungen: 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840 // 9.686

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.