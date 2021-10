DAX-Aktie mit Bodenbildungschance

Mini Future Long auf HeidelbergCement - WKN: JN64Q9 - ISIN: DE000JN64Q90 - Kurs: 1,150 € (J.P. Morgan )Mini Zertifikat auf HeidelbergCement - WKN: TT9D8C - ISIN: DE000TT9D8C1 - Kurs: 0,440 € (HSBC)HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 62,900 € (XETRA)

Nach über einem Jahr steiler Erholungsrally, die in der Spitze sogar das Hoch des Jahres 2019 hinter sich ließ, kam dieser DAX-Wert im Frühjahr erstmals unter Druck und fiel unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Es folgte eine zähe Seitwärtsphase, die im August nach unten hin aufgelöst wurde. Seither brach der Wert in einer massiven Verkaufswelle an einen wichtigen Support ein, der mit einem Doppeltief verteidigt wurde. Jetzt haben die Bullen die Chance, eine deutliche Erholung zu starten.

HEIDELBERGCEMENT - Ein letzter Strohhalm

Ungeachtet der aktuellen Erholungstendenz bleibt es kritisch für die Aktie von HeidelbergCement. Dennoch könnte ein Verbleib über der Unterstützung bei 61,62 EUR Käufer anlocken und zu einer Gegenbewegung bis zum Zwischenhoch bei 64,68 EUR führen. Diese Hürde wäre die erste Bewährungsprobe für einen Anstieg. Darüber könnte die Erholung bis 67,74 EUR reichen. Sollte die Hürde auch überwunden werden, stünde sogar schon ein Angriff auf den zentralen Widerstand bei 70,02 EUR an.

Abgaben unter 61,62 EUR dürften die Chancen der Bullen dagegen im Keim ersticken und zu einer Verkaufswelle bis 58,50 und 57,66 EUR führen. Entsprechend bietet es sich an, mit einem engen Stop zu arbeiten. Sollte der Wert dort nicht drehen, müsste man bereits Abgaben bis 54,00 EUR einkalkulieren.

Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das präferierte bullische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000JN64Q90 an mit einem moderaten Hebel von 5,49, KO-Schwelle 54,20 EUR, Basis 51,60 EUR, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

Eine spekulativere Variante wäre die ISIN DE000TT9D8C1 mit einem relativ hohen Hebel von 14,47, KO-Schwelle 61,58 EUR, Basis 58,64 EUR, Laufzeit Open End, Emittent HSBC.

HeidelbergCement Chartanalyse (Tageschart)

