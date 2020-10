DAX: Aktienmärkte brechen nach Infektion ein

In der Nacht zum Freitag hat US-Präsident Donald Trump getwittert, er und seine Frau sein am Corona-Virus erkrankt. Das hat zu Handelsbeginn sogleich massive Kursverluste an den Aktienmärkten rund um den Erdball ausgelöst, derzeit versuchen sich die Indizes jedoch wieder zu fangen.

Bislang soll es dem Präsidentenpaar gut gehen, das kann sich allerdings durchaus noch ändern. Entsprechend dürfte der Krankheitszustand nun sehr aufmerksam verfolgt werden und dürfte noch entsprechende Auswirkungen auf den US-Präsidentschaftswahlkampf haben. Wie die Märkte auf diese Nachricht reagiert haben, konnte eindrucksvoll heute Morgen beobachtet werden und lässt Schlüsse auf deren Haltung zu. Sollte Donald Trump die nächsten Wahlen verlieren, stünden stürmische Zeiten an den Aktienmärkten an. Entsprechend schwach präsentiert sich der deutsche Leitindex im frühen Handelsverlauf, das Niveau von 12.505 Punkten konnte intraday aber verteidigt werden. Größere Abschläge werden ohnehin erst nach Auflösung der aktuellen Schiebephase zwischen 12.253 und 13.200 Punkten erwartet. In einem positiven Szenario könnten noch einmal die Septemberhochs bei 13.460 Punkten angesteuert werden, in einem ungünstigen Umfeld geht es auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 11.624 Punkten abwärts. Von daher kann die erste Kursreaktion als vorübergehende Schrecksekunde ohne größere Folgen gewertet werden. Sollte sich jedoch ein zunehmend schwerer Krankheitsverlauf beim US-Präsidenten in den kommenden Tagen andeuten, dürften die Aktienmärkte entsprechend darauf reagieren. Mit dem Corona-Virus lässt sich eben keinen „Deal“ abschließen. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.670 // 12.804 // 12.880 // 13.000 // 13.200 // 13.313 Unterstützungen: 12.505 // 12.369 // 12.253 // 12.151 // 12.059 // 11.900 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

