DAX-Allzeithoch mit anschliessendem Kater

Weiteren Rekorde zum Jahresstart

Nachdem der DAX in den letzten Handelsstunden 2020 eher schwächer notierte, konnte bereits die heutige Vorbörse wieder mit einem Pluszeichen aufwarten. Unser Händler kommentierte dies entsprechend am Morgen:

Mit der positiven Eröffnung stand auch gleich die 13.800er-Marke und damit die Hochs aus dem Februar wieder auf der Kurstafel. Nach einer ersten Orientierung übersprangen die Marktteilnehmer diese Marke und konnten sich bis zum Mittag zum Rekordhoch bewegen.

Der MDAX und SDAX markierten am Morgen ebenfalls ein neues Rekordlevel.

Im DAX fiel das Rekordhoch dann ebenfalls kurzzeitig - mit 13.907 Punkten wurde ein weiteres Allzeithoch im DAX erzielt. An diesem Level hielt sich der Deutsche Aktienmarkt bis fast zur Eröffnung der Wall Street auf.

Aus den USA kamen jedoch keine weiteren Käufer an den Markt. Eher im Gegenteil, denn hier setzten direkte Gewinnmitnahmen auf den starken Dezember ein. Der Dow Jones fiel sogar unter 30.000 Punkte und zog dabei die anderen Indizes mit.

Nun wirkten auch die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland nach. Mehr als ein Jahrzehnt konnte der Aufwärtstrend gehalten werden, doch nun stockt dieser. Die Zahl der Erwerbstätigen sank erstmals seit 14 Jahren Statistik. Dennoch waren im Jahr 2020 durchschnittlich 44,8 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig.

Am Nachmittag musste der DAX alle Gewinne vom Morgen aufgeben und fand zwischenzeitlich bei 13.647 Punkten mit genau 260 Zählern Abschlag zum Tageshoch erst einen Boden.

Per XETRA-Schluss blieb dann ein minimales Plus zurück, was jedoch in der Nachbörse schon dahinschmolz. Hier stehen die Zeichen weiter auf Abgabedruck, wie der Intraday-Chart aufzeigt:

Die Bandbreite der Bewegung umfasste 340 Punkte, was mehr als der doppelten Volatilität vergangener Handelstage aus dem Dezember entsprach. So sahen die Parameter im Detail aus:

Eröffnung 13.890,22PKT Tageshoch 13.907,13PKT Tagestief 13.647,79PKT Vortageskurs 13.718,78PKT

In den USA verunsicherte die anstehende Nachwahl zum US-Senat in Georgia. Denn wenn die Demokraten des designierten Präsidenten Joe Biden eine Mehrheit erringen, könnte eine Begrenzung der Macht der US-Technologiekonzerne sein nächster Schritt sein. Von daher fielen insbesondere Technologietitel heute.

Welche Aktien standen im DAX heute im Mittelpunkt?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zum Jahresstart suchten Anleger erneut die Papiere von Delivery Hero, welche damit den Trend der letzten Handelstage beibehalten konnten. Phantasie bringt die Expansion in Asien mit sich. Auch wenn die Aktien bereits 2020 um 80 Prozent stiegen, legten Anleger heute noch einmal zu.

Auch die Bayer-Aktie profitierte heute vom positiven Umfeld, gehörte sie doch im letzten Jahr zu den größten Verlierern im DAX.

Verlierer waren in der Autobranche zu finden. Mit Continental und Daimler waren die schwächsten Werte im DAX somit aus diesem Umfeld. Immerhin gibt es hier Konkurrenz. die Teilhaber der Autobauer Fiat Chrysler und PSA Peugeot haben der Fusion beider Unternehmen zugestimmt. Der so entstehende Konzern soll Stellantis heißen und wird nach Volkswagen, Toyota und dem Renault-Nissan-Bündnis von der Verkaufszahl her der viertgrößte Autobauer der Welt.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Orientierung bieten weiterhin die Hochs aus dem Februar. Nach einem neuen Allzeithoch heute fiel der Index erneut zurück und schloss unter dieser Marke.

Hier ist das Thema "Doppelhoch" noch nicht vom Tisch, wie Charttechniker bescheinigen. Bilden Sie sich gerne ein Urteil am mittelfristigen Chartbild:

Ob es hier an der Wall Street noch zu einer Umkehr des Tagestrends kommt, beobachten wir mit Spannung und berichten wie gewohnt vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange darüber.

