DAX: Anleger feiern demokratischen Sieg

Besonders die Wahl zweier Kongressabgeordneter in den USA hat die Börsen rund um den Erdball angeschoben, das Rennen in Georgia ist zugunsten der Demokraten auszugehen. Der DAX schoss daraufhin direkt an seine Rekordstände hoch.

Aber auch die Zulassung des Moderna-Impfstoffes durch die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Finanzmärkten unter die Arme gegriffen, der deutsche Leitindex könnte oberhalb seiner Rekordstände von rund 13.900 Punkten das nächste Niveau bei 14.000 Punkten in Angriff nehmen. Mittelfristige Ziele sind nach wie vor bei 14.500/14.700 Punkten zu suchen. Nur ein nachhaltiger Abschlag unter die Marke von 13.600 Punkten könnte die Rallye kurzfristig abwürgen und würde Abschläge auf die Septemberhochs bei 13.460 Punkten hervorrufen. Dieses Szenario dürfte sich in dieser Form allerdings nur sehr schwer durchsetzen lassen. Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Donnerstag mit Japans durchschnittlichen Nettoeinkommen aus November ein, in Deutschland geht es mit Auftragseingängen der Industrie per November um 08:00 Uhr los. Um 10:00 Uhr steht der EZB-Wirtschaftsbericht auf der Agenda, Italiens Verbraucherpreise per Dezember (Vorabschätzung) folgen eine Stunde später. Um 11:00 Uhr folgen eine Reihe europäischer Daten zu Einzelhandelsumsätzen aus November, Verbraucherpreisen, der Wirtschaftsstimmung, dem Geschäftsklimaindikator, dem Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen aus Dezember. Ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit Challenger Stellenstreichungen aus Dezember dazu, zeitgleich wird das Protokoll der letzten EZB-Sitzung online gestellt. Erstanträge sowie fortgesetzt Anträge auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner aus der Vorwoche stehen zu 14:30 Uhr an. Zeitgleich wird das Handelsbilanzsaldo aus November vorgelegt. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.903 // 13.945 // 14.000 // 14.121 // 14.202 // 14.255 Unterstützungen: 13.720 // 13.600 // 13.715 // 13.667 // 13.600 // 13.500

