Der Dax ist am Mittwoch gemächlich in den letzten Handelstag des turbulenten Börsenjahres 2020 gestartet. Der deutsche Leitindex bewegte sich bei 13.762,78 Punkten kaum vom Fleck, nachdem er am Vortag nach einem Rekord ein wenig geschwächelt hatte. Viele Investoren haben ihre Bücher für das Jahr schon geschlossen.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte am Mittwoch 0,02 Prozent höher bei 30 917,93 Punkten und der Nebenwerteindex SDax gab um 0,15 Prozent nach. Auch diese beiden Börsenbarometer hatten am Vortag historische Höchststände erreicht. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone trat nahezu auf der Stelle.

Am Dienstag durfte der Dax schon in Richtung der 14.000 Punkte schielen, dann aber bekamen die Anleger kalte Füße. Mit einem Rekord von 13.903 Punkten sind sie für das neue Börsenjahr eine Hypothek eingegangen, da eine erhoffte Erholung von der Viruskrise schon vorweg genommen wird. „Dreh- und Angelpunkt bleibt die grassierende Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks“, sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Anleger sollten das Montagsgap im Auge behalten – UBS

Nach dem kräftigen Kursanstieg des Dax sehen die Chartexperten der UBS den Bereich von 13.600 Punkten als wichtig an. Sie verwiesen dabei auf eine Kurslücke, die am Montag mit dem starken Handelsauftakt gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entstand. „Das Eröffnungsgap vom Montag bei 13.601 Punkten könnte nun bei dem am Vortag gestarteten Kursrücklauf als Anlaufmarke der Bären dienen“, heißt es in einer Analyse vom Mittwoch.

Allgemein sehen sie den Dax derzeit in einer offenen Ausgangslage. „Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt, allerdings ist der Dax aktuell weiter überhitzt“, hieß es weiter. Solange der Dax über der exponentiellen Zehn-Tage-Durchschnittslinie notiere, sei im Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Diese verläuft derzeit bei 13 547 Punkten. Ginge es darunter, drohe eine schärfere Kurskorrektur. Sollte der Dax dann nicht schnell ein „bullishes Signal“ senden, halten die Experten einen Kursrückgang bis zur exponentiellen 50-Tage-Linie bei aktuell 13 170 Punkten für möglich.

Bitcoin erreicht neues Rekordhoch auf dem Weg Richtung 30.000 US-Dollar

Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin geht weiter. Am Mittwoch erreichte der Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp ein neues Rekordhoch bei 28 599 US-Dollar. Damit wurde der bisherige Rekord vom 27. Dezember knapp übertroffen.

Seit Anfang November befindet sich der Bitcoin in einem rasanten Höhenflug. In dieser Zeit hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der Bitcoin ist die älteste und mit Abstand bekannteste Digitalwährung. Zuletzt hatten Experten die Marktkapitalisierung auf etwa 500 Milliarden Dollar geschätzt.

Für den Anstieg des Bitcoin auf das aktuelle Rekordhoch kurz vor dem Jahreswechsel gibt es keine passende Begründung. Für den jüngsten Höhenflug wird am Markt aber immer wieder angeführt, dass die Digitalwährung zuletzt stärker in den Fokus großer Finanzinvestoren gerückt sei und stärker nachgefragt werde. Vor allem die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal, seinen Kunden das Bezahlen mit Bitcoins zu ermöglichen, hatte einen enormen Nachfrageschub zu Folge.

Experten warnen allerdings auch vor den extremen Kursschwankungen, die immer wieder beim Bitcoin zu beobachten sind. So war der Kurs der Digitalwährung vor drei Jahren in kurzer Zeit um etwa 70 Prozent eingebrochen.

Chinesischer Corona-Impfstoff hat Wirksamkeit von 79 Prozent

Mit dem Pharmakonzern Sinopharm hat nun auch in China erstmals ein Hersteller Details zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes bekanntgegeben.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll der Impfstoff einen annähernd 79-prozentigen Schutz vor Covid-19 (79,34 Prozent) bieten. Die Veröffentlichung der Daten ist ein wichtiger Schritt für die finale Zulassung des Impfstoffes, vom dem sich auch Staaten außerhalb Chinas bereits Dosen gesichert haben.

In China selbst gibt es neben Sinopharm mit Anhui Zhifei Longcom, CanSino, und Sinovac noch drei weitere Unternehmen, die sich in der Endphase der Impfstoff-Entwicklung befinden. Eine endgültige Zulassung im Inland wurde bisher noch keiner der Firmen erteilt.

China hatte das Ziel ausgegeben, bis Ende des Jahres 600 Millionen Dosen auf den Markt bringen zu können. Zuletzt war in Staatsmedien auch davon die Rede, bis Mitte Februar 50 Millionen Chinesen impfen zu wollen.

Bereits seit Monaten werden in China auch ohne finale Zulassung eingeschränkte Impfungen bestimmter Bevölkerungsgruppen – etwa von Militärangehörigen und Klinikpersonal, aber auch von Diplomaten und Angestellten von Staatskonzernen- durchgeführt.

Laut der am Mittwoch veröffentlichten Daten ist das chinesische Präparat weniger wirksam als die sogenannten mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna, die nach Angaben der Hersteller über eine Wirksamkeit von 95 Prozent verfügen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: SPF / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Silber kaufen – Was Sie über Silber als Wertanlage wissen sollten!