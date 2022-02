DAX - Atombombeneskalation - Deutlicher Anstieg möglich

Mein Kollege Sascha Gebhard schreibt auf Guidants: "Der Großteil des russischen Zentralbankvermögens liegt in Euros. Putin hat die letzten Jahre konsequent Dollars verkauft. Das Vermögen Russlands liegt also fast komplett vor unserer Haustür bei der Bundesbank und das wird jetzt eingefroren. Es sind keine Interventionen mehr möglich um den Rubel zu stützen. Man hat keinen Zugriff mehr um die Banken zu schützen die unter dem Swift Rauswurf schwer zu leiden haben". Sascha ist Trader bei Guidants PROmax.

Anbei der Kursverlauf des russischen Leitindex RDX seit 28. Juni 2019.

Es wird bis heute eine erste Lösung zwischen Ukraine und Russland geben. Darauf wette ich. Sie haben das innerhalb kürzester Zeit so hocheskaliert, dass die Situation jetzt so gefährlich geworden ist, dass zwingend schnell eine Lösung gefunden werden muss.

Russland wird die extremen Turbulenzen am russischen Aktienmarkt und im Rubel nicht einfach so über sich ergehen lassen. Ich glaube, das weiss auch der Westen. Mit SWIFT &Co hat der Westen eine ökonomische Atombombe scharf gestellt. Die Folgen werden ab heute gewaltig sein.

Putin hat als Antwort die militärischen Atombomben scharf gestellt. Das ist Maximal-Eskalation.

RDX Russian Depositary

DAX.

Mein Eindruck ist der, dass die großen Notenbanken die Märkte gegen größere Turbulenzen in Hinblick auf kriegerische Ereignisse abschirmen. Mein Hauptscenario im DAX ist nach wie vor jenes, dass sich das Kursgeschehen im Bereich der Unterstützung bei 13.545 Punkten stabilisieren kann und anschließend eine deutliche Erholung mit Zielmarken bei 15.730 und 16.290 Punkte möglich ist. Kurzfristig gerade morgen kann es aber zunächst einmal deutlich abwärts gehen. Die Auswirkungen der Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft dürften eingepreist werden.

Die SWIFT-Blockade wurde so eingestellt, dass Deutschland weiterhin Erdgas und Erdöl aus Russland beziehen und bezahlen kann. Das Thema Energie wurde ausgeklammert. Übrigens beziehen auch die USA weiterhin Erdöl aus Russland. Würde Russland wider Erwarten diese Lieferungen einstellen, wäre das gleichbedeutend mit einer bevorstehenden Rezession in Europa, möglicherweise sogar auch in den USA.

DAX2

