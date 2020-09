DAX auf Richtungssuche

Am letzten Handelstag der Woche tendiert der Deutsche Aktienindex seitwärts. In einem ruhigen Geschehen pendelt der Index um die Marke von 13.200 Punkten. Das Börsenbarometer ist auf Richtungssuche - neue Impulse werden dringend gesucht.

Konkret wird der DAX am Nachmittag mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 13.191 Zählern gesehen. Der Euro gewinnt 0,2 Prozent auf 1,1857 US-Dollar hinzu. In den USA eröffneten die Börsen um rund 0,6 Prozent höher.

Charttechnik: Aufwärtstrend intakt

Der Deutsche Aktienindex hat sich in den vergangenen Tagen stark präsentiert. Während die US-Börsen zuletzt eher nach Süden tendierten, machte der deutsche Index die Abwärtsbewegung kaum mit. Kürzlich rannte das Börsenbarometer direkt wieder stramm nach Norden. Bereits jetzt wurde das Niveau der Vorwoche wieder erreicht.

In der folgenden Abbildung ist die DAX-Entwicklung seit November 2019 abgebildet (Candlestick-Chart auf Tagesbasis):

Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt. Solange die maßgebliche Trendlinie, die aktuell bei rund 13.000 Punkten verläuft, nicht nachhaltig nach Süden gebrochen wird, bleibt das positive Szenario mit dem Kursziel von 13.795 Punkten (Hoch aus dem Februar) aktiv.

Deutscher Markt mit robuster Vorstellung

Erstaunlich fest zeigte sich zuletzt der deutsche Aktienmarkt, was in den Charts gut zu erkennen ist. In den letzten Monaten war es oft andersherum, die US-Börsen zeigten sich stärker als der DAX. Sehen wir hier den Beginn eines Favoritenwechsels?

Zumindest was die Bewertungen angeht, sehen die deutschen Aktien derzeit generell attraktiver aus als die Titel an der Wall Street. Aus diesem Grund hatte ich bereits in den Vorwochen tendenziell mehr auf deutsche Technologie-Aktien gesetzt als auf die teuren US-Titel.

Geht den US-Börsen die Luft aus?

Insgesamt gesehen sieht der deutsche Aktienmarkt meiner Meinung nach aktuell besser aus als der amerikanische Markt. Die US-Börsen sind in den vergangenen Jahren super gelaufen, mittlerweile machen sich möglicherweise jedoch erste Erschöpfungstendenzen bereit. In Frankfurt sieht es dagegen weiterhin gut aus: Es scheint so, als ob ein baldiger Ausbruch nach Norden gelingen könnte und die Aufwärtsbewegung bald fortgesetzt wird.

DAX in der Nähe des Sechsmonatshoch

Für einen echten Befreiungsschlag müsste der DAX allerdings über das letzte Verlaufshoch klettern, welches bei 13.460 Punkten liegt. Aber natürlich muss es nicht in einem Zug dorthin gehen. Schon der Anstieg auf 13.200 Punkte macht deutlich, dass der Index generell nach oben möchte.

Sollte dem DAX tatsächlich ein nachhaltiger Ausbruch gelingen, so würde dies unweigerlich das alte Hoch aus dem Februar 2020 auf den Plan rufen. Dieses wurde bei 13.795 Punkten markiert.

Bislang verharrt der DAX weiterhin in seiner mehrwöchigen Seitwärtsphase. Nach dem Anstieg der Vormonate ist solch eine Schiebezone durchaus normal. Ich persönlich gehe von einem baldigen Ausbruch auf der Oberseite aus.

Auf nextmarkets.com verfolge ich die Entwicklung und gebe mögliche Trading-Ideen bekannt.