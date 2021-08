DAX auf Richtungssuche

Am Dienstag startete der Deutsche Aktienindex DAX sichtlich schwächer in den Handel und blieb intraday in seiner Deckung. Die immer enger werdende Handelsspanne der letzten Tage wurde aufrechterhalten, der EMA 50 abermals verteidigt.

Die Aussage der letzten Tage gilt für den Aktienindex daher weiter unverändert, erst oberhalb von 15.700/15.750 Punkten dürfte ein Gipfelsturm mit Zielen bei 15.810 Punkten einsetzen. Darüber würden weitere Ziele bei 15.911 und schlussendlich 16.000 Zählern aktiviert werden können. Auf der Unterseite bedeutet ein eindeutiger Tagesschlusskurs unterhalb des EMA 50 bei aktuell 15.500 Punkten potenzielle Abschläge zunächst auf 15.423 Punkte, darunter müsste noch einmal die untere Handelsspanne um 15.300 Punkten als Support zum Einsatz kommen. Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor, den Anfang hat China in der Nacht gemacht. Zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die EWU und Großbritannien nach. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:15 Uhr wird der große ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar für den Monat Juli erwartet. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.640 // 15.700 // 15.752 // 15.806 // 15.835 // 15.879 Unterstützungen: 15.500 // 15.440 // 15.300 // 15.194 // 15.140 // 15.002 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

