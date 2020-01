DAX: auf Tuchfühlung zum Rekordhoch

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX konnte seine Aufwärtsbewegung am Freitag nur geringfügig ausdehnen. Unterhalb eines neuen 24-Monats-Hochs bei 13.548 Punkten bildete sich eine enge Schiebezone aus. Im späten Handel einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Index zum Schluss auf ein Tagestief bei 13.483 Punkten.

Mit dem im Tagesverlauf gesehenen Hoch konnte das deutsche Börsenbarometer bis auf wenige Punkte an das Rekordhoch aus dem Januar 2018 bei 13.597 Punkten vorrücken. Zwischengeschaltet befindet sich lediglich noch eine leichte Hürde bei 13.556/13.561 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur ist aktuell deutlich erhöht. Neben dem im Fokus stehenden Rekordhoch sprechen auch die Sentimentindikatoren sowie die Saisonalität für eine mögliche Verschnaufpause. Es bedarf eines nachhaltigen Anstieges über 13.597 Punkte, um eine unmittelbare Fortsetzung des intakten Aufwärtstrends in Richtung zunächst 13.649 Punkte und 13.721 Punkte zu signalisieren. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 13.425-13.465 Punkten. Darunter wäre ein Test der Kurslücke bei 13.334 Punkten einzuplanen. Deren Unterschreitung per Tagesschluss würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben und eine erste preisliche Bestätigung für den Eintritt in eine Konsolidierungsphase liefern. Weitere Auffangbereiche lauten 13.284-13.314 Punkte und 13.231/13.244 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

13.425-13.465

13.334

13.284-13.314

Nächste Widerstände:

13.526/13.561

13.597

13.649

