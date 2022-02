DAX Ausblick – Kampfhandlungen dürften Kursgeschehen bestimmen

Werbung

Diese Informationen richten sich auschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Tag zwei der Invasion in der Ukraine. Die Kampfhandlungen in der Ukraine dürften in den kommenden Wochen das Kursgeschehen an den Aktienmärkten bestimmen. Ein Ende der Verunsicherung ist nicht in Sicht.



Nach dem gestrigen Kursdesaster versucht der DAX heute eine Gegenbewegung

Es bleibt abzuwarten, ob die beschlossenen Sanktionen Wladimir Putin in die Knie zwingen werden

Das Angstbarometer VDAX signalisiert vorerst eine hohe Verunsicherung

Der DAX ist nach dem gestrigen Kursdesaster freundlich in den Tag gestartet. Allerdings war das vorbörslich Plus deutlich höher. Zur Stunde notiert der deutsche Leitindex bei 14.174 Punkten, etwa 0,5% über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Zwingen die Sanktionen Russland in die Knie?

Die westlichen Staaten haben geschlossen Sanktionen gegen Russland verhängt. Vor allem wird Moskau von den Finanzmärkten abgeschnitten. Ex- und Importe werden stark eingeschränkt. Die russische Börse ist eingebrochen. Der Rubel befindet sich im Sturzflug. Die galoppierende Inflation erschwert das Leben in Russland. Die zentrale Frage ist, ob Wladimir Putin infolge der Sanktionen einknickt und einlenkt.

Bleiben die Zinserhöhungen aus?

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind im Augenblick noch nicht absehbar. Die Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass die US-Notenbank infolgedessen die ersten Leitzinserhöhungen verschieben könnte. Die Mehrheit der Anleger rechnen mit dem ersten Zinsschritt auf der nächsten FOMC-Sitzung am 16. März.

Angstbarometer signalisiert unsichere Zeiten

Infolge der erwähnten Kriegshandlungen ist der VDAX New förmlich explodiert. Mit einem Wert von annähernd 40 signalisiert das Angstbarometer eine sehr hohe Verunsicherung. Gleichzeitig mit dem Bruch einer wichtigen Unterstützung beim DAX hat der VDAX New ein Hoch überwunden. Die spricht für eine vorerst hohe Volatilität.

DAX vs. VDAX

Quelle: Refinitiv, IG Research

DAX 40 – Charttechnischer Schaden wohl nicht reparabel

Bereits am Montag hatte der DAX die übergeordnete Handelsspanne mit dem Rutsch unter die untere Begrenzung bei 14.800 Punkten gen Süden verlassen. Bei einem Wochenschlusskurs unterhalb der genannten Chartmarke würde eine Trendumkehr vorliegen. Geht der deutsche Leitindex dann noch Ende dieses Monats unter der Marke bei 14.800 Zählern aus dem Handel, wäre die Trendwende signifikant und von Dauer. In diesem Fall könnte das ehemalige Allzeithoch bei 13.534 Punkten aus dem Jahr 2017 angesteuert werden. An der besagten Rekordmarke hatte sich der DAX fast vier Jahre die Zähne ausgebissen.

DAX 40 Chart auf Wochenbasis

Quelle: ProRealTime; Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

Christian Henke Christian Henke ist Senior Market Analyst für IG Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

Planen Sie Ihr tägliches Trading

Lassen Sie sich jeden Morgen marktbewegende Nachrichten direkt in Ihren Posteingang senden. Der IG-Morning Report bietet Ihnen eine vollständige Analyse der täglichen Ereignisse sowie Kommentare unserer Analysten zu den wichtigsten Märkten.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.

Wichtige Hinweise:

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.

IG Europe GmbH

Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland

Telefon: 0800 181 8831 E-Mail: kundenberatung.de@ig.com

Handelsregistereintragung Amtsgericht Frankfurt – HRB 115624

Geschäftsleiter Arnaud Claude Pierre Poutier Marcus Schmidt Julia Maschkow

USt-ID-Nummer DE317235705

Steueridentifikationsnummer 047/220/32355

LEI-Nummer 213800HFC5G4V293BN91

Zuständige Aufsichtsbehörden BaFin-Registernummer – 148759 Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen – „EdW“