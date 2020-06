DAX: Beginnt jetzt der Ausverkauf?

Seit den Crashtiefs aus Mitte März konnte der deutsche Leitindex bereits X Prozent seiner vorherigen Abwärtsstrecke wieder gutmachen und in den Bereich von 12.880 Punkten zulegen. Doch diese Hürde erweist sich als etwas schwieriger und hat an dieser Stelle für eine zwischengeschaltete Konsolidierung gesorgt.

Ob diese im heutigen Handelsverlauf weiter fortgesetzt wird, wird sich erst noch zeigen müssen. Vermutlich wird es zunächst etwas ruhiger zur Wochenmitte zugehen, bis die US-Notenbank Fed weitere Impulse am Abend setzt. Bis dahin dürfte das Barometer zwischen 12.500 und 12.725 Punkten grob seitwärts tendieren. Von größeren Trendwendemustern ist immer noch nichts zu sehen, ein Kursrutsch unter 12.500 Punkte könnte aber weitere Abgaben auf 12.272 und schlussendlich 12.000 Punkte forcieren. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts verlaufend um 11.731 Punkten sollte eine stärkere Gegenbewegung zur Oberseite anstehen.

Ein direkter Anstieg über 12.880 Zähler auf Wochenschlusskursbasis dürfte dem Barometer den letzten nötigen Impuls für eine Rallye zu seiner ersten Kurslücke aus Ende Februar bei 13.236 Punkten liefern. Um die vorliegende Lücke zu schließen, müsste das Barometer mindestens auf 13.500 Punkte ansteigen.

Erste Wirtschaftsdaten kamen bereits in der Nacht zum Mittwoch mit Japans Erzeugerpreisen (CGPI) aus Mai und Maschinenaufträgen (Kernrate) aus April herein, nur wenig später hat China Verbraucher- und Erzeugerpreise aus dem Monat Mai vorgelegt. In wenigen Minuten meldet Deutschland die Zahl der Beschäftigten und Umsatz im Handwerk aus dem ersten Quartal, um 8:45 Uhr stoßen Franzosen mit Zahlen zur Industrieproduktion April sowie dem OECD-Frühindikator aus April hinzu. Ab 13:00 Uhr melden sich die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche zu Wort, um 14:30 Uhr stehen noch einmal eine Reihe von Zahlen zu Verbraucherpreisen und Realeinkommen der US-Amerikaner auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.880 // 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 // 13.236 Unterstützungen: 12.500 // 12.272 // 12.200 // 12.133 // 12.000 // 11.896

