DAX: Belastungsprobe

Die Minister der Bundesländer haben am Sonntag getagt und sind äußerst schnell zu einem einhelligen Entschluss gekommen. Deutschland geht ab Mittwoch in den kompletten Lockdown und mit ihm der gesamte Einzelhandel. Dabei darf der Lockdown jedoch nicht mit dem im Frühjahr beschlossenen Shutdown verwechselt werden!

Dabei gibt es nämlich gravierende Unterschiede, während der Einzelhandel und damit potenzielle Ansteckungsherde der Menschen systematisch eliminiert werden, läuft die konventionelle Wirtschaft des Landes hingegen weiter. Die ab dem 16. Dezember beschlossenen Maßnahmen betreffen den gesamten Einzelhandel sowie beispielsweise Friseure, Kosmetikstudios und Baumärkte. Alles, was nicht dem täglichen Lebensbedarf unterliegt. Trotzdem ist das natürlich als Gift für die Wirtschaft anzusehen, der Bund wird für neuerliche Finanzhilfen wieder tief in die Tasche greifen müssen.

Gewisse Bremsspuren dürfte der ohnehin schon erwartete Lockdown beim DAX-Index trotzdem hinterlassen, Abschläge unter ein Niveau von rund 13.000 Zählern dürften zu einem direkten Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 12.988 Punkten führen, darunter müsste die Horizontalunterstützung der letzten Monate um 12.880 Punkten erneut aushelfen. Dennoch wird seit geraumer Zeit in den täglichen DAX-Analysen ein Rücksetzer auf 12.700/12.600 Punkte als nicht gefährlich eingestuft, sondern dürfte vielmehr den Weg für eine bullische Ausgangslage für 2021 bereiten.

Hierdurch könnte nämlich eine große inverse SKS-Formation entstehen, die sich seit August im Aufbau befindet. Allerdings ist die rechte Schulter noch schwach ausgeprägt und könnte durch einen Rückfall endlich an Substanz gewinnen und zudem die noch offene Kurslücke um 12.600 Punkten endgültig schließen. Die dazugehörige Nackenlinie konnte recht schnell an den Septemberhochs bei 13.460 Punkten identifiziert werden.

Tiefer als 12.700 Punkte sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, in diesem Fall würden nämlich Abschläge auf 12.342 Punkte drohen. Um die beschriebene inverse SKS-Formation zu aktivieren, müssen aber die Septemberhochs dynamisch überwunden werden. Hierdurch würde sofortiges Kurspotenzial an 13.600 Punkte und schließlich die Allzeithochs aus Anfang dieses Jahres bei 13.795 Punkten frei werden.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Montag mit Japans Tankan-Report aus dem verarbeitenden Gewerbe und nicht verarbeitenden Gewerbe aus Q3, dem Dienstleistungssektorindex und endgültigen Zahlen zur Industrieproduktion per Oktober ein. In wenigen Minuten stehen Deutschlands Großhandelspreise aus November, Umsatz und Beschäftigte im Ausbaugewerbe aus Q2 sowie Baugenehmigung zwischen Januar und Oktober auf der Agenda. Um 11:00 Uhr gibt es frische Daten zu Europas Industrieproduktion aus Oktober, um 12:30 Uhr wird der OPEC-Ölmarkt-Monatsbericht erwartet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.151 // 13.213 // 13.255 // 13.341 // 13.420 // 13.460 Unterstützungen: 13.054 // 13.000 // 12.988 // 12.880 // 12.764 // 12.700

