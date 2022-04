Dax bis September bei 18.000

Bereits vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stieg die Inflation deutlich über den angepeilten Wert. Mit den steigenden Ölpreisen und den Sanktionen gegen Russland spitzt sich das Szenario weiter zu. Was das nach sich zieht und worauf es noch zu achten gilt, erfahren Sie in diesem Interview mit Christoph Zwermann, Zwermann Financial und Der Aktionär TV Moderatorin Johanna Krämer

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008