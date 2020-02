DAX: Bremsspur zieht sich hin

Der deutsche Leitindex DAX hat seine Verluste intraday ausgeweitet und notierte zeitweise auf einem Niveau von 12.900 Zählern. Zur Stunde kämpft das Barometer um die 13.000-Punkte-Marke und tut sich mit diesem Unterfangen offenbar schwer.

Bei den US-Futures sieht es dagegen auch nicht besser aus, vor wenigen Stunden hat Mastercard eine Umsatzwarnung ausgesprochen und dürfte die Händler zusätzlich verunsichern. Ob die im gestrigen Handel ansteuerten Marken heute halten, bleibt unter den gegebenen Umständen höchst fraglich. Analysten stehen sogar ein Korrekturpotenzial von bis zu 30 Prozent.

Die technische Auswertung für den deutschen Leitindex spricht eine klare Sprache, unter der Kursmarke von 13.000/13.050 Punkten darf mit weiteren Abschlägen in Richtung 12.880 und darunter sogar auf 12.500 Punkte gerechnet werden.

Für eine signifikante Verbesserung des Chartbildes müsste der Index hingegen nachhaltig über das Niveau von mindestens 13.425 Punkte zulegen. Nur hierdurch ließe sich ein weiterer Absturz verhindern. Größere Sprünge auf der Oberseite sollten aber nicht einkalkuliert werden, positive Nachrichten sind schlichtweg Mangelware.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen in wenigen Minuten mit dem Case-Shiller-Hauspreisindex und FHFA-Hauspreisindex per Dezember, gefolgt vom Verbrauchervertrauen Conference Board für Februar um 16:00 Uhr. Zeitgleich wird noch der Richmond Fed Manufacturing Index für den laufenden Monat vorgelegt und erst eine halbe Stunde nach Börsenschluss in New York von den API-Öllagerbeständen abgelöst.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 // 13.236 // 13.316 Unterstützungen: 12.900 // 12.880 // 12.830 // 12.800 // 12.757 // 12.691

