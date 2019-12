DAX: Bullen im Vorteil

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX konnte am Freitag seine Chance auf eine Fortsetzung der Erholung vom Vortagestief bei 13.140 Punkten nutzen und strebte vom frühen Handel an nordwärts. Unterhalb eines am Vormittag verzeichneten Tageshochs bei 13.324 Punkten ging der Index in den Konsolidierungsmodus über. Mit 13.319 Punkten schloss er nur knapp unterhalb dieses Hochs.

Die Bullen bleiben kurzfristig im Vorteil, solange der nächste Support bei 13.274 Punkten nicht unterschritten wird. Nächste potenzielle Ziele und Widerstände befinden sich bei 13.343 Punkten und 13.426-13.461 Punkten. Oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde die Fortsetzung des vor rund einem Jahr gestarteten Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 13.504-13.535 Punkten und 13.597 Punkten (Rekordhoch vom Januar 2018) signalisiert. Ein Rutsch unter die Marke von 13.274 Punkten würde das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 13.194-13.215 Punkte mit sich bringen. Zu einer signifikanten Eintrübung des kurzfristigen technischen Bildes käme es erst unterhalb des Vorwochentiefs bei 13.140 Punkten. In diesem Fall lägen nächste potenzielle Haltezonen bei 13.093/13.105 Punkten und 12.887 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

13.274

13.194-13.215

13.140

Nächste Widerstände:

13.343

13.426-13.461

13.504-13.535

