DAX - Da ist die erste kleine Bodenbildung!

Man hat sich fast schon an die täglichen Abstürze gewöhnt und doch war etwas seit gestern anders: Die Volatilität hatte stark nachgelassen. Hat sich der DAX in den vergangenen Wochen täglich um viele hundert Punkte nach oben und unten bewegt, war der Index gestern in einem Preiskorridor von "nur" 250 Punkten eingepfercht. Auch heute pendelte er zunächst weiter seitwärts, bevor die Bären einen Versuch starteten. Mit dem Rückfall unter die Tiefs seit Dienstag kam jedoch kein Verkaufsdruck auf, bereits am nahe gelegenen Jahrestief vom Montag standen die Käufer bereit. Intraday zieht der DAX deutlich nach oben und erreicht das Tageshoch von gestern. Im nachbörslichen Handel geht es mit freundlichen US-Indizes sogar noch weiter hinauf.

Ein Funken Hoffnung

Der Stundenchart zeigt nun ein erstes positives Signal: Die Abwärtstrendlinie der vergangenen Tage wurde überwunden. Das allein ist noch kein Grund zur Freude. Sollten die US-Indizes und später die asiatischen Märkte aber freundlich bleiben, würde der DAX morgen oberhalb der Hochs von heute und gestern eröffnen und damit ein weiteres, kleines Kaufsignal auslösen.

Steigende Kurse bis zum Widerstandsbereich bei 9.065 - 9.214 Punkten wären dann möglich. Wird dieser Preisbereich ebenfalls überwunden, entstehen weitere Kaufsignale. Dann wäre auch ein kleiner Doppelboden vollendet. Eine weitere Erholungswelle bis 9.932 - 10.000 könnte dann eingeleitet werden.

DAX Stundenchart:

DAX-60 minFertiger Boden bei der DAX-Indikation

Die DAX-Indikation spiegelt im Grunde die Bewegungen des DAX-Futures wider und zeigt damit die Kursbewegung des DAX fast rund um die Uhr. Hier zeigt sich ein ganz anderes Chartbild. Dass auch diese Betrachtungsweise Relevanz besitzt, hat sich schon oft gezeigt. Hochs oder Tiefs, die die Indikation vor- oder nachbörslich bzw. in der Nacht erreicht hatte, wurden dann oftmals auch im regulären Handel wahrgenommen.

In dieser Betrachtung wurde heute am frühen Morgen mit der 5 Uhr-Kerze ein neues Jahrestief bei 7.959 Punkten markiert. Der heutige Handel hat dann mit der kurzzeitigen Schwäche zur Ausbildung einer rechten Schulter einer bullischen, inversen SKS geführt. Die linke Schulter wurde im gestrigen, nachbörslichen Handel ausgebildet. Die Abwärtstrendlinie seit Mittwoch stellt die Nackenlinie (schwarz) der Bodenformation dar, welche jetzt am Nachmittag gebrochen wurde. Die DAX-Indikation und damit auch der DAX-Future zeigen also eine fertige inverse SKS Bodenbildung!

Tiefer als 8.300 - 8.400 sollte es jetzt möglichst nicht mehr nachhaltig gehen, um den bullischen Ansatz nicht zu gefährden. Neue Verkaufssignale entstehen unterhalb von 8.130 Punkten (Szenario grau).

DAX-Indikation Stundenchart (Realtime):

DAX JFDMein Fazit:

Wir sehen den ersten konstruktiven Ansatz einer Stabilisierung und Bodenbildung im Zuge des Crashs. Die Entschleunigung des Abwärtstrends und die Stabilisierungstendenzen der vergangenen Tage könnten jetzt tatsächlich die Basis einer Gegenbewegung sein. Viele Aktien sind massiv überverkauft, technische Gegenbewegungen nach oben sind überfällig.

Ob das aber eine große Trendwende wird, ist ungewiss. Es macht Sinn, in kurzen Etappen zu denken und zu handeln und sich von einem Erholungsziel zum nächsten zu hangeln. Diese wären zum jetzigen Stand: 9.065 - 9.214 und optional 9.932 - 10.000 Punkte.

Doch Skepsis ist weiterhin angebracht. Es ist gut möglich, dass die Bären es dem Markt nicht leicht machen und immer wieder mit schnellen Abverkäufen dazwischenfunken. Absicherungen sollten eng gesetzt und eingehalten werden. Niemand sollte von einem weiteren Einbruch überrascht sein! Die Ereignisse der Coronavirus-Krise überschlagen sich weiterhin und diktieren das Marktgeschehen.

Longpositionierungen werden weiterhin als riskant betrachtet und meinerseits höchstens punktuell zu Tradingzwecken (kurze Erholungssequenzen) genutzt! Einen solchen antizyklischen Longtrade habe ich momentan in unserem kurzfristigen PROmax-Musterdepot laufen.

