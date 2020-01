DAX - Das Iranthema ist durch!

Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 59,30000 $/bbl. (FXCM) DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.320,18 Pkt (XETRA)

Ein zweitägiger Spike über die Abwärtstrendlinie und nun der Rückfall. Und zwar deutlich. Das Thema "Iran" ist am Markt bereits wieder durch, eine größere Auseinandersetzung USA vs Iran ist erstmal vom Tisch.

Rein technisch mus man abwarten, bis sich der Ölpeis wieder in einem lesbaren Kursmuster auspendelt. Der ganz große Ausbruch nach oben ist ausgeblieben. Er wäre dann zustandegekommen, wenn der Iran die Straße von Hormus blockiert hätte. Hat er aber nicht. Stattdessen de-eskalieren sie, auch wenn es heute Nacht den Raketenangriff gab. Die Regierung in Teheran bezeichnete den Angriff als "verhältnismäßigen" und rechtmäßigen "Akt der Selbstverteidigung". Außenminister Dschawad Sarif erklärte: "Wir streben nicht nach einer Eskalation oder Krieg, aber wir werden uns gegen jede Aggression verteidigen". Das hört sich anders an als Saddams "Die Mutter aller Schlachten" usw.

Realitisch gesehen, haben die Iraner gesehen, wie die USA Irak (Saddam Husein) und Lybien (Gaddafi) in Blitzkriegen überrennen konnten. Die USA sind militärisch einfach viel stärker. Es macht keinen Sinn für eine kleinere Nation, gegen die USA einen echten Krieg zu führen. Vielleicht gelingt es, die USA und Iran an einen Verhandlungstisch zu bekommen, um eine Lösung für die Region auszuhandeln.

Intakter Aufwärtstrendkanal seit August vergangenen Jahres. Bitte beachten Sie, dass ein Bruch des Trendkanals zur Seite nicht zwingend bärisch zu werten ist. Es würde zunächst einmal nur bedeuten, dass sie das seit 06. November 2019 laufende Seitwärtskorrekturmuster zeitlich ausdehnen. Die entscheidende Unterstützung liegt bei 12.895 Punkten. Alles, was sich darüber abspielt, werte ich als ein Warteschleifen fliegen unterhalb des Allzeithochs, das bei 13.596 Punkten als wichtige Hürde im Markt liegt.

Der Bereich von 13.520 bis 13.627 Punkten ist zugestellt mit charttechnischen Widerständen! Ich gehe davon aus, dass es Versuche geben wird, diese Widerstandszone zu attackieren und zu überwinden. S. blauer Prognosepfeil. Sollte der DAX wider Erwarten unter 12.895 Punkte fallen, würde das die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass der Markt wieder ins Rutschen kommt in Richtung 12.660 und 12.470 Punkte.

Iran, Impeachment - Trump hat mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen

Trump kommt der Konflikt sicherlich nicht ungelegen. Allerdings gibt es eine Vorgeschichte: Abschuss einer US Drohne, Beschuss einiger Öl-Tanker in der Straße von Hormus, organisierte Unruhen vor der US Botschaft im Irak, etc. Der Iran testet schon länger die roten Linien der Amerikaner aus. Jetzt kam die Reaktion. Massiv. Ablenkung vom Impeachment für Trump ein angenehmer Nebeneffekt.

