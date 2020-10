DAX - Das ist ein Mini-Boden - Ja, doch!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 12.828,31 Pkt (XETRA)

Chart1: In den zurückliegenden Handelstagen hat der DAX oberhalb des EMA200 (rot) bei 12.350 Punkten einen kleinen inversen SKS Boden ausgebildet. Unterhalb von 12.873 Punkten kann das Kursgeschehen durchaus zunächst noch etwas seitwärts schaukeln. Gut möglich, dass sie das heute entstandene common GapUp dabei nach unten schließen. In Seitwärtsmarktphasen entstandene Gaps lassen sich als so genannte "common" Gaps klassifizieren. Common Gaps werden oft in den Folgetage geschlossen. Sie müssen nicht geschlossen werden, sie werden statistisch gesehen aber mehrheitlich geschlossen.

Steigt der DAX ab jetzt überzeugend über 12.873 Punkte an, generiert das ein kleines Kaufsignal in Richtung 12.999, 13.116 und 13.236 Punkte. Anbei als Chart1 die kurzfristige Prognoseskizze. Mit blauem Prognosepfeil.

Chart2 zeigt nochmals die mehrmonatige Seitwärtsmarktphase. Der Index wird seit Monaten durch die Hürde bei 13.236 Punkten gedeckelt. Im Bereich von 13.236 Punkten bleibt er einfach immer wieder hängen. Ab jetzt ist die Unterstützung bei 12.350 Punkten wichtig. Über 12.350 Punkten ist der DAX mittelfristig neutral zu sehen. Sollte die 12.350er Preismarke nicht mehr verteidigt werden, wäre das aus technischer Sicht nicht gut.

Wer mir noch nicht auf Guidants folgt, sollte dies geschwind nachholen. Kostenlos. Mir folgen dort mittlerweile 40.763 Traderinnen und Trader. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass die das nicht machen, weil es dort langweilig zugeht: https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

DAX3DAX

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)