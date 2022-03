DAX®: Das passiert, wenn die 13.800-Punkte-Marke reißt - Zertifikate Aktuell vom 03.03.2022

Replaced by the video

Der Krieg in Europa hat die Märkte ins Wanken gebracht. Der deutsche Leitindex schwankte in den vergangen Tagen deutlich. Die Ölpreise stiegen auf neue Mehrjahres-Hochs an. Wie es aus charttechnischer Sicht weitergeht, verrät Jörg Scherer von der HSBC.Vorerst stellt er sich allerdings der Frage, wie zuverlässig Charttechnik in einer solchen Krisensituation ist. Im Laufe der Anlageidee widmet er sich dann den wichtigen Chartmarken beim DAX ®, WTI Öl und mehr.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052KdpXE►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6053KdpX1►Folgen Sie uns schon auf Instagram? Jetzt abonnieren: https://grp.hsbc/6054KdpXG# dax #öl #chartanalyse