DAX - Der Index läuft wie auf Schienen

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.531,04 Pkt (XETRA)Die Volatilität steigt seit Tagen an

Der Markt (auch der deutsche) wartet auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Diese dürften für ordentlich Bewegung an den Märkten sorgen.

Heute gab es bereits erste Indikationen:

In der US-Privatwirtschaft sind nach Angaben des privaten US-Arbeitsmarktdienstleisters ADP mehr neue Arbeitsplätze als erwartet geschaffen worden. Im Juni wurden demnach 692.000 neue Stellen geschaffen, wie ADP am Mittwoch mitteilte. Erwartet wurden 600.000 Stellen. Der Stellenaufbau im Vormonat Mai wurde von 978.000 auf 886.000 nach unten revidiert. Die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für Juni werden am Freitag veröffentlicht.

Der deutsche Leitindex bewegt sich seit Monaten wie auf Schienen aufwärts, wobei der EMA50 (blau) die Funktion der Schienen innehat. Bei derzeit 15.397 Punkten liegt dieser gleitende Durchschnitt als Unterstützung im Markt. Solange der DAX über dem EMA50 notiert, ist die mittelfristige Aufwärtsbewegung intakt.

