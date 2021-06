Dax: Deutliche Verluste – Analysten sehen dennoch Chance auf weitere Rekordhochs – 50-Tage-Trend als entscheidende Marke

Nach den klaren Vortagesgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch stärker ins Minus gerutscht. Der Dax drehte nach einer trägen Eröffnung klar nach unten ab und notierte im Tief 1,33 Prozent im Minus bei 15.481,47 Punkten – konnte jedoch eine anschließende Gegenbewegung einleiten und wieder zurück über die Marke von 15.500 Punkten klettern, unter die er kurzzeitig gerutscht war.

Für den Monat Juni deutet sich damit ein mageres Dax-Plus von rund 0,4 Prozent an. Im zweiten Quartal läuft es für den Leitindex auf einen Gewinn von gut 3 Prozent hinaus. Zum Ende des ersten Börsenhalbjahres fällt die Bilanz mit rund plus 13 Prozent aber weitaus besser aus.

HSBC: Dax hat Chance auf weiteres Rekordhoch noch nicht vertan

Auch wenn dem Dax zuletzt der Schwung gefehlt hat: Noch habe der Index seine Chance auf einen Rekord nicht verfehlt. Zu diesem Schluss kommt Jörg Scherer von HSBC in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Rekordjagd der US-Indizes stimmt den technischen Analysten zuversichtlich, dass auch der Dax bald die nächste Runde beim Anstieg anpeilt.

Einen deutlichen Rückschlag sollte sich der Index aber nicht einfangen. Scherer zieht die entscheidende Linie beim 50-Tages-Schnitt bei aktuell 15.425 Punkten. Über dieser Marke bleibe die Chance auf neue Hochs über dem bisherigen Rekord von fast 15.803 Punkten gewahrt.

Die aktuelle Abschwächung ist nach Ansicht des Börseninformationsdienstes „Index-Radar“ kein Grund, über ein Ausscheiden aus dem Markt nachzudenken. „Kurs vorerst beibehalten“ lautet ihre Empfehlung. „Schon bei 15.550 und 15.450 Punkten signalisieren Umsatzhäufungen erste mögliche Bodenbildungsbereichet“, betonte Analyst Andreas Büchler. Der Spielraum nach oben lasse kurzfristig Kurse bis knapp unter 16.000 Punkte zu.

onvista/dpa-AFX

