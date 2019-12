DAX - Die kurzfristigen Risiken nehmen zu

Die kurzfristigen Risiken nehmen zu Die Bullen konnten gestern nach einer schwachen Eröffnung den Unterstützungsbereich bei 13.255 Punkte nicht halten. Steckt der Index in einer Korrektur? Seit dem Scheitern der Käufer am Montag bei 13.423 Punkten herrscht im Deutschen Aktienindex kurzfristig wieder Katerstimmung auf der Käuferseite. Der Index korrigiert und fiel dabei gestern auch unter den Support bei 13.255 Punkte zurück. Damit ergibt sich direkt am zentralen Widerstand vom November bis hin zu 13.374 Punkten ein kurzfristiges Doppelhoch, was gestern auch noch per Tagesschlusskurs bei 13.222 Punkten bestätigt wurde. Weiterlesen