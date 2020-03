DAX – Dieses Mal versagten die Bären

Im DAX® konnten die Verkäufer im gestrigen Handel das bärische Szenario nicht einmal im Ansatz umsetzen. Der Index markierte das Tagestief sogar mit Abstand oberhalb des Supports bei 9.500 Punkten. Starke US-Indizes verleihten dem DAX® am Nachmittag zusätzlichen Rückenwind. Für neue Verlaufshochs im Index reichte die Power der Bullen aber nicht aus.

Am Mittwoch versagten die Bullen, am Donnerstag die Bären: Die Ausgangslage für den Wochenschluss ist folglich neutral. Rücksetzer in den Kursbereich um 9.500 Punkte könnten noch einmal Einstiegschancen auf der Long-Seite bieten. Gibt der Index den EMA50 Stunde dagegen auf, käme der untere Zielbereich um 9.140 Punkte ins Spiel. Erst darunter wäre die kurzfristige Bodenbildung im Index zerstört.

Auf der Oberseite geht es vorrangig darum, wieder fünfstellige Kurse zu erreichen. Neue Wochenhochs würden Ziele bei 10.280 Punkten (EMA200 Stunde + Abrisskante) und 10.390 bei 10.424 Punkten (Gapclose + Horizontale) aktivieren.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 13.03.2020 – 27.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 – 27.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4CP2

16,31 8.252 6,16 30.06.2020 DAX® Index HZ82EJ 19,96 7.875 4,95 29.05.2020 Quelle:HypoVereinsbank onemarkets; 27.03.2020; 09:34 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ7VGF

19,31 11.700 4,97 30.06.2020 DAX® Index HZ7UE5 22,74 12.050 4,24 30.06.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.03.2020; 09:36 Uhr

