DAX-Dividendensaison steht kurz bevor: 3 Gründe, warum du nicht zögern solltest

Die diesjährige DAX-Dividendensaison steht schon fast in den Startlöchern. In wenigen Wochen und insbesondere im Mai eines jeden Jahres ist es so weit: Viele Aktien unseres heimischen Leitindex schütten ihre Auszahlungen an die Investoren aus.

Ist es jetzt schlauer, das Feuerwerk im Rahmen dieser DAX-Dividendensaison besser abzuwarten? Oder gibt es noch attraktive Chancen? Ich habe drei Gründe, warum zu zögern vielleicht nicht angebracht ist.

DAX -Dividendensaison: Günstige Chancen sind jetzt vorhanden

Ein erster Grund, warum das Zögern bei der DAX-Dividendensaison nicht angebracht erscheint, hängt mit dem Vorhandensein von Chancen zusammen. Wir haben DAX-Versicherer mit einer Dividendenrendite zwischen 4,5 und 5 %. Chemiekonzerne mit Werten jenseits der 6 % und Dividendenaristokraten mit 2,8 %. Außerdem gibt es Aktien, die auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 oder knapp darüber kommen. Das ist ohne Zweifel günstig.

Vielleicht ist jetzt nicht mehr der günstigste Zeitpunkt, so unmittelbar vor der Dividendensaison. Aber es ist trotzdem ein solider Einstiegszeitpunkt. Im Zweifel gilt es, sich gegenwärtig zu fragen: Was hätte ich vor einem, vielleicht vor drei oder auch vier Jahren gegeben, wenn ich dieses Potenzial zu diesem Preis bekommen hätte. Im historischen Vergleich machen viele Dividendenaktien aus unserem Leitindex eine solide Figur.

Wer weiß, was danach kommt

Außerdem wissen wir nicht, was nach der DAX-Dividendensaison kommt. Ein Kalkül ist häufig, dass die Summe der Marktteilnehmer das Interesse an Dividendenaktien nach der Hauptsaison verliert. Historisch gesehen hat es manchmal eine statistische Signifikanz in diese Richtung gegeben. Genauso wie vorher die jeweiligen Aktienkurse gerne mal steigen.

Trotzdem wissen wir nicht, was nach der Dividendensaison passiert. Auch steigende Aktienkurse können möglich sein. Eben weil die Bewertungen vieler Dividendenaktien momentan so moderat bis preiswert sind. Foolishe Investoren sollten daher nicht überlegen, was jetzt vom Timing her womöglich schlau ist. Nein, sondern als unternehmensorientierter, langfristiger Investor, der günstige oder fair bewertete Aktien kaufen möchte.

Nach der DAX-Dividendensaison: Wachstum ist möglich

Wir kennen jetzt zugegebenermaßen sehr häufig das, was uns im Rahmen der DAX-Dividendensaison erwartet. Die meisten Aktien haben ihre Ausschüttungen bekannt gegeben. Das heißt, wir können berechnen, welche Dividendenrenditen uns erwarten.

Allerdings ist das nur ein kurzfristig orientierter Einblick. Viele DAX-Aktien haben moderate, mittelfristige Wachstumsziele. Das wiederum kann sich in einem moderaten Dividendenwachstum äußern. Wir sollten daher nicht überlegen, ob wir vielleicht in drei bis sechs Monaten so manche Aktie günstiger einsammeln können. Nein, sondern wohin Wachstum so manche Aktie aus unserem Leitindex führen kann.

In Summe sehe ich daher viele Gründe, jetzt vor der Dividendensaison im DAX noch so manche Aktie zu kaufen. Attraktive Bewertungen, Aussichten und Wachstumsmöglichkeiten sind jedenfalls vorhanden.

