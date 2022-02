Dax dreht nach US-Inflationsdaten ins Minus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Kursverlusten auf US-Inflationsdaten reagiert.

Der Dax drehte ins Minus und notierte zuletzt 0,14 Prozent niedriger bei 15.461,05 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,50 Prozent auf 33.610,57 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone sank um rund 0,3 Prozent.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Januar stärker beschleunigt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate seit 1982. Analysten hatten im Schnitt einen etwas moderateren Anstieg erwartet. Die unerwartet hohe Inflation schürt Befürchtungen, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität.

Nach gut aufgenommenen Quartalszahlen verließen die Papiere von Siemens ihren seit Januar laufenden Abwärtstrend und legten als Dax-Spitzenreiter um 5,1 Prozent kräftig zu. Dagegen brachen Delivery Hero nach einem enttäuschenden Ausblick um 27 Prozent ein und lagen weit abgeschlagen am Ende des Dax. Erfreut reagierten die Anleger auf den Quartalsbericht von Linde. Der Kurs stieg um 3,1 Prozent.

Die Aktien von Bechtle fielen nach dem Quartalsbericht des IT-Dienstleisters als schwächster MDax-Wert um 4,8 Prozent. Den Quartalsbericht von Metro nahmen die Anleger geradezu euphorisch auf. Mit einem Aufschlag von 9,9 Prozent setzten sich die Aktien an die Spitze des SDax der kleineren Börsenwerte.

Der Euro sank zuletzt auf 1,1399 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1435 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,10 Prozent am Vortag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 141,21 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,19 Prozent auf 165,40 Zähler.