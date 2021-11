Dax dürfte Gewinnserie fortsetzen - Pandemie im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag war der deutsche Leitindex mit einem Verlust von 0,2 Prozent auf 16.222 Punkte aus dem Handel gegangen, nachdem er im Tagesverlauf einen neuen Höchststand erreicht hatte.

Die US-Börsen schwangen sich zu neuen Rekorden auf. Die Nasdaq und der S&P 500 gingen beide so hoch aus dem Handel wie nie zuvor. Der Tech-Index Nasdaq Composite stieg um 0,5 Prozent auf 15.993 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,3 Prozent auf 4704 Zähler vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss dagegen 0,2 Prozent niedriger bei 35.870 Stellen.

Aufmerksam dürften Börsianer beobachten, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die vierte Welle in der Corona-Pandemie zu brechen. Heute soll das neue Infektionsschutzgesetz den Bundesrat passieren, eine Mehrheit scheint gesichert. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erwartet nach dem Ministerpräsidenten-Beschluss die Einleitung eines Gesetzgebungsprozesses für eine Teil-Impfpflicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 52.970 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 4330 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 48.640 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 340,7 von 336,9 am Vortag.

Alles was Rang und Namen hat kommt zum European Banking Congress zusammen, darunter Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chef Manfred Knof und EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

An den Börsen ist zudem kleiner Verfall. Dann verfallen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.221,73

Dax-Future

16.283,00

EuroStoxx50

4.383,70

EuroStoxx50-Future

4.395,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.870,95 -0,2 Prozent

Nasdaq

15.993,71 +0,5 Prozent

S&P 500

4.704,54 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

29.745,87 +0,5 Prozent

Shanghai

3.556,68 +1,0 Prozent

Hang Seng

24.954,04 -1,4 Prozent