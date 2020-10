Dax dürfte US-Börsen nach oben folgen

Frankfurt (Reuters) - Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Freitag dank Kursgewinnen an der Wall Street weiter voranwagen.

Der Leitindex Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Investoren beäugen derzeit vor allem die wieder laufenden Gespräche in den USA über neue Konjunkturhilfen. Die Hoffnung darauf hatte den Dax am Donnerstag 0,9 Prozent höher bei 13.042 Punkten schließen lassen. Auch die Wall Street ging fester aus dem Handel, nachdem US-Regierung und Demokraten im Kongress die von US-Präsident Donald Trump zuvor für beendet erklärten Gespräche über weitere Hilfen am Donnerstag wieder aufnahmen. Im Fokus der Investoren bleiben aber auch die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland und Europa. Bei den Einzelwerten dürften Anleger auf Zalando achten. Der Online-Versender hat nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.042,21 Dax-Future 13.055,50 EuroStoxx50 3.255,76 EuroStoxx50-Future 3.255,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.425,51 +0,4 Prozent Nasdaq 11.420,98 +0,5 Prozent S&P 500 3.446,83 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 23.567,04 -0,3 Prozent Shanghai 3.271,21 +1,7 Prozent Hang Seng 24.190,70 +0,0 Prozent