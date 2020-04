Dax dürfte US-Börsen nach unten folgen - Jobdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt des neuen Börsenmonats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch deutlich niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 1,2 Prozent im Plus bei 9935,84 Punkten geschlossen. Die US-Börsen hatten unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie hingegen eines der schwächsten Quartale ihrer Geschichte im Minus beendet. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch ebenfalls knapp zwei Prozent nach.

Die Aufmerksamkeit der Börsianer richtet sich auf die USA, wo sich das Coronavirus immer schneller ausbreitet. Dabei warten sie gespannt auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am Nachmittag (MEZ). Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten rechnen für März mit einem Abbau von 150.000 Stellen, nachdem im Vormonat noch 183.000 neue Jobs geschaffen worden waren. Darüber hinaus stehen die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus Deutschland, der Euro-Zone und den USA auf dem Terminplan.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 9.935,84

Dax-Future 9.667,00

EuroStoxx50 2.786,90

EuroStoxx50-Future 2.677,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 21.917,16 -1,8 Prozent

Nasdaq 7.700,10 -1,0 Prozent

S&P 500 2.584,59 -1,6 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 18.583,45 -1,8 Prozent

Shanghai 2.757,40 +0,3 Prozent

Hang Seng 23.371,90 -1,0 Prozent