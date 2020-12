Mit einem Plus von über 1,6 Prozent ist es dem Dax heute endlich gelungen, sich über die Marke von 13.500 Punkten zu heben und sich in einem ersten Versuch auch aus dem wochenlangen Seitwärtstrend zu befreien. Starke Vorgaben von der Wall Street sowie gute Stimmungsdaten aus der französischen und deutschen Wirtschaft haben geholfen, ein Hoch seit Februar zu erreichen. Damit rückt der Rekord bei 13.795 Punkten von Mitte Februar näher.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte ist am Mittwoch zwischenzeitlich erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 30.000 Zählern geklettert und notierte zuletzt mit plus 0,80 Prozent etwas darunter auf 29.983 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewinnt heute knapp ein Prozent.

Der Startschuss für die Jahresendrally sei gefallen, kommentierte Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets. Die Gespräche um das Konjunkturpaket in den USA kämen ins Rollen. Und die US-Notenbank Fed könnte an diesem Mittwoch ihre Geldpolitik noch weiter lockern – zur Freude der Aktienmärkte.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Unternehmensstimmung in der Eurozone hellt sich deutlich auf

Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Dezember deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanangerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg zum Vormonat um 4,5 Punkte auf 49,8 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Analysten waren von einer geringfügigen Erholung auf im Schnitt 45,5 Punkte ausgegangen. Die Wirtschaft der Eurozone steuere auf eine Stabilisierung zu, kommentierte Markit. Der kurzfristige Ausblick sei aber sehr herausfordernd.

Ifo-Institut senkt Konjunkturprognose für 2021

Das Münchner Ifo-Institut hat wegen der Corona-Pandemie seine Konjunkturprognose für 2021 gesenkt. Die deutsche Wirtschaft könnte demnach im kommenden Jahr um 4,2 Prozent wachsen, deutlich weniger als die bisher erwarteten 5,1 Prozent. „Wegen des neuerlichen Shutdowns bei uns und in anderen Ländern verschiebt sich die Erholung nach hinten“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Mittwoch.

In diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland nach Einschätzung der Forscher um 5,1 Prozent schrumpfen. Obwohl das Bruttoinlandsprodukt 2021 voraussichtlich zulegen wird, erwarten die Münchner Wirtschaftsforscher zunächst keinen Rückgang der gestiegenen Arbeitslosigkeit: Sie prognostizieren sowohl für Ende dieses als auch für das nächste Jahr eine Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent.

In die Prognose nicht einbezogen ist jedoch der Effekt der neuerlichen weitgehenden Schließung des Einzelhandels. Die Münchner Forscher rechneten auf Grundlage der seit November geltenden Corona-Verschärfungen. Zugrunde liegt die Annahme, dass die Einschränkungen ab April bis Sommer schrittweise aufgehoben werden.

Da sich die wirtschaftliche Erholung verzögert, könnte die deutsche Wirtschaft im übernächsten Jahr sogar etwas kräftiger ausfallen als bislang erwartet: Das Ifo-Institut erwartet für 2022 nunmehr ein Plus von 2,5 Prozent anstelle der ursprünglich erwarteten 1,7 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.