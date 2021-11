DAX - Eine ruhige, aber erfolgreiche Woche

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.095,85 Pkt (XETRA)

Das Wichtigste vornweg: der Dax ist weiterhin bullisch unterwegs, was nicht zuletzt das heutige Allzeithoch bestätigt. So richtig überzeugen können die Käufer aber seit einigen Tagen nicht, denn Schwung nach oben wollte auch in dieser Woche nicht so richtig aufkommen. Das zeigte sich auch am heutigen Freitag, wo der Dax nur wenige Punkte zulegen kann.

Für mich als Analysten hat die aktuelle Entwicklung jedoch auch einen Vorteil. Im Grunde kann ich die Analyse der letzten Tage bzw. von vor einer Woche kopieren. Das trifft auch auf die schon damals skizzierten Prognosepfeile zu. Einzig ein wenig Feinjustierung könnte man betreiben. So zeigt sich im Tageschart nun ein erster Supportbereich bei 16.000/15.985 Punkten und alles darüber ist uneingeschränkt bullisch. Aber selbst wenn man diesen Support in der nächsten Handelswoche unterschreitet, haben die Bullen noch genug Chancen, um wieder Druck zu machen. Da wäre beispielsweise der Supportbereich um 15.800 Punkte zu nennen oder der EMA 50, der aktuell im Bereich von 15.685 Punkten auszumachen ist.

DAX

Fazit: kleinere Konsolidierungen und Korrekturen wären auch in der nächsten Woche Chancen, sich in den laufenden Aufwärtstrend einzuklinken. Eine erster wichtiger Supportbereich liegt bei 15.985-15.900 Punkten. Erst wenn sich der Kurs darunter festsetzt, steckt der Dax zumindest kurzfristig in einer Korrektur.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)